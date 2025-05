Venerdì 30 maggio esordisce, in Italia, And Just Like That 3. La terza stagione della serie tv prende il via alle 21:20 circa, su Sky Serie (rete visibile sul canale 112 di Sky).

And Just Like That 3, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di And Just Like That sono le Michael Patrick King Productions, Pretty Matches Productions e la Rialto Films.

Ideata da Darren Star, la sceneggiatura degli appuntamenti della terza stagione sono scritti da Michael Patrick King, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Samantha Irby, Rachel Palmer, Susan Fales-Hill e Lucas Froehlich. La regia, invece, è firmata da Michael Patrick King.

Il terzo capitolo è composto da dodici episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa un’ora. Sky Serie, salvo improvvise modifiche di programmazione tv, propone una puntata alla settimana, nel prime time del venerdì. Le riprese si sono svolte a New York.

And Just Like That 3, la trama

And Just Like That, che in Italia la piattaforma satellitare Sky propone in contemporanea con gli Stati Uniti, ha ancora come protagoniste Carrie, Miranda e Charlotte, tre amiche newyorchesi di mezza età.

Per quanto riguarda Carrie, interpretata ancora una volta dall’attrice Sarah Jessica Parker, a tenere banco sono le vicissitudini sentimentali. La protagonista, infatti, si ritrova a vivere in un nuovo appartamento e porta avanti la relazione a distanza con Aidan. Tuttavia, la loro unione presenta vari alti e bassi, soprattutto dopo che Carrie incontra il suo nuovo vicino di casa.

Spoiler finale

Charlotte (che ha il volto di Kristin Davis), nel corso di And Just Like That, deve affrontare ancora le difficoltà insite all’essere mamma di due figli adolescenti. Inoltre, ha con sé un cagnolino a cui è molto affezionata e, come se non bastasse, ha deciso di tornare a lavorare, curando ancora una volta varie gallerie d’arte.

Infine, ha ampio spazio, durante And Just Like That, il personaggio di Miranda, interpretato da Cynthia Nixon. La donna deve fare i conti con le conseguenze di ciò che è avvenuto sul finire della scorsa stagione, ovvero il trauma per la fine della relazione con Che Diaz.

And Just Like That 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di And Just Like That, che prende il via, nel nostro paese, a partire dalle ore 21:20 circa di venerdì 30 maggio, su Sky Serie.