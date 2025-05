Venerdì 30 maggio, i tanti fan di Uomini e Donne possono assistere alla scelta finale di Gianmarco Steri. Per l’occasione, il dating show guidato da Maria De Filippi è visibile in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Uomini e Donne scelta Gianmarco, i precedenti in prima serata

Non è la prima volta che Uomini e Donne è proposto in prima serata. Già in passato, infatti, lo show ha ottenuto la promozione, guadagnando la fascia oraria più prestigiosa dell’intero palinsesto di Canale 5.

Uno dei primi speciali in assoluto in prime time, intitolato Gemma, Giorgio e la lettera che non gli ha mai dato, risale al 3 giugno del 2016. In quella occasione, la puntata, dedicata interamente alla storia d’amore fra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ha convinto più di 3,6 milioni di telespettatori, con una share del 17,71%.

Uomini e Donne scelta Gianmarco, chi sono le due pretendenti

Con l’appuntamento del 30 maggio di Uomini e Donne giunge al termine, con la scelta, la lunga avventura nel dating show di Gianmarco. Quest’ultimo è entrato negli studi del programma diversi mesi fa, quando ha tentato di corteggiare Martina De Iannon. La tronista, però, alla fine ha scelto di abbandonare il format insieme all’altro corteggiatore, ovvero Ciro Solimeno.

La conduttrice Maria De Filippi, allora, ha deciso di proporre a Gianmarco la posizione di nuovo tronista. Alla redazione sono arrivate oltre 8 mila candidature da aspiranti pretendenti, un vero e proprio record per la trasmissione. Il ragazzo, nello speciale in prime time di venerdì 30 maggio, è chiamato a selezionare una fra le due ragazze rimaste ancora in gioco, ovvero Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.

Le parole del tronista alla vigilia

Gianmarco Steri, alla vigilia della scelta finale di Uomini e Donne, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni. In particolare, ha affermato: “Non so se uscirò da qui con la donna giusta, ma sicuramente ne esco convinto e consapevole che senza amore non si vive“.

Con lo speciale di oggi, giunge al termine la stagione 2024-2025 di Uomini e Donne. Lo show, dallo scorso settembre, è sempre andato in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, ottenendo sempre ottimi dati di ascolti. Inoltre, è uno dei format più seguiti tramite i dispositivi mobili, come dimostrano i risultati della cosiddetta Total Audience.

Il programma di Maria De Filippi è confermato anche nella prossima stagione televisiva. Nonostante non vi sia ancora una data ufficiale, è certo che il programma ripartirà a settembre.