Camper in viaggio e Camper, l’ultima settimana nella provincia di Cagliari

Da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, su Rai 1, è prevista l’ultima settimana di messa in onda di Camper in viaggio e Camper. I due format sono trasmessi sulla rete ammiraglia della TV di Stato rispettivamente dalle 11:30 e dalle 12:00.

Camper in viaggio ultima settimana, protagonista la Sardegna

Al timone di Camper in viaggio, anche nell’ultima settimana di programmazione, ci sono Tinto e Lorella Boccia. Con loro c’è lo storico Umberto Broccoli, che sottoppone i due ad una serie di prove che permettono di esplorare e conoscere meglio il territorio visitato.

Al centro delle cinque puntate settimanali c’è la Sardegna. In particolare, è proposto un focus sulla zona che circonda Cagliari. La città capoluogo della regione ha una storia molto particolare ed antica. Inizialmente, era costruita su sette colli, proprio come la capitale Roma. Ampio spazio è dato alle vecchie saline immerse nel cuore della città. Si tratta di una vera e propria oasi naturalistica, sito di nidificazione dei fenicotteri.

Camper in viaggio ultima settimana, le tappe della settimana

Nell’ultima settimana di Camper in viaggio, i conduttori raggiungono l’anfiteatro romano, dove ad accoglierli c’è la musica di Moses Concas. Dopo una passeggiata lungo il Poetto, a bordo di un camper ci si sposta nella costa orientale, verso Villasimius. In tale territorio è possibile ammirare l’area marina protetta di Costa Carbonara, che visitano a bordo di un gommone con il quale approdano sull’Isola dei Cavoli. Fra le attività svolte durante le cinque puntate settimanali vi è la preparazione del formaggio, realizzato immersi fra le vigne di Vermentino.

Gli approfondimenti degli ultimi appuntamenti di Peppone Calabrese

Dal 2 al 6 settembre è in programma, oltre che per Camper in viaggio, anche l’ultima settimana di programmazione tv di Camper. Al timone della trasmissione c’è Peppone Calabrese, che a metà stagione ha sostituito Marcello Masi. Nelle puntate, Marco Di Buono assaggia delizie nelle Marche, in Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lorenzo Branchetti visita i borghi Troina in Sicilia, Castelfranco in Veneto, Verucchio in Emilia Romagna e Motta Filocastro in Calabria.

L’esperto Francesco Gasparri percorre, rigorosamente a piedi, i sentieri di Monte Bove ed Arquata Tronto nelle Marche. Valentina Caruso visita il Castello Aragonese di Taranto e del Tempio Antas a Cagliari. Grazie ad Annalisa Baldi si respirano le atmosfere delle feste popolari di Certaldo, in Toscana, di Napoli e di Spadafora, in Sicilia. Numerosi gli ospiti che si alternano in studio, tra cui il compositore Il Guardiano del Faro.