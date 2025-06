Lunedì 2 giugno inizia l’ultima settimana di programmazione tv de L’Eredità 2024-2025 e, per l’occasione, è visibile il Torneo dei campioni. Al timone del quiz, anche nella fine dell’edizione, c’è Marco Liorni.

L’Eredità Torneo dei Campioni 2024-2025, il regolamento

Il Torneo dei campioni de L’Eredità si svolge da lunedì 2 a sabato 7 giugno. Le puntate, come al solito, sono visibili dalle 18:45 su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.

Ad animare la sfida, in tutti i sei appuntamenti, vi sono i sette concorrenti che, al 10 maggio, hanno totalizzato il maggior numero di partecipazioni nel corso dell’edizione.

Ogni partecipante si sfida nelle classiche prove del format, dal C’è o non c’è al Chi Come Cosa, passando per le 4 Fantastiche date. A seguire, affrontano anche la Scossa, il Triello, i Cento Secondi e, infine, il temuto gioco della Ghigliottina.

Il 50% del montepremi vinto ogni sera è devoluto in beneficenza alla Fondazione OZ, che supporta bambini e i giovani con malattie o disabilità. Alla fine della settimana, il concorrente che ha vinto il montepremi più alto alla Ghigliottina (oppure che vi è arrivato più volte) è proclamato il Campione de L’Eredità 2024-2025.

L’Eredità Torneo dei Campioni 2024-2025, chi sono i concorrenti in gara

Ad animare le puntate del Torneo dei Campioni de L’Eredità vi sono alcuni fra i concorrenti più amati dell’edizione 2024-2025. In primis c’è Gabriele Paolini, recordman dell’anno con ben 33 puntate all’attivo.

Seguono Christian Giordano e Biancamaria Petrucci, che invece hanno totalizzato rispettivamente 27 e 20 puntate. Fermi a 18 e 17 appuntamenti ci sono Antonio Porta e Laura Zecchini.

Infine, si sfidano al Torneo dei Campioni anche Giovanni Di Gregorio e Katia Madonna, protagonisti di 16 e 12 puntate.

Il bilancio del game è positivo negli ascolti

Con il Torneo dei Campioni, dunque, giunge al termine un’edizione de L’Eredità senz’altro soddisfacente negli ascolti. Come riporta la Rai in una nota, il programma ha ottenuto una media di 4,3 milioni di telespettatori, pari al 26% di share.

Sono stati registrati picchi record di 5,8 milioni di spettatori con il 31,5% di share. La puntata più vista risulta essere quella del 13 febbraio, quando Marco Liorni e le professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello hanno appassionato 5 milioni di italiani con il 29,3% di share.

A partire da domenica 8 giugno, la fascia oraria del preserale di Rai 1 torna ad essere occupato da Reazione a Catena. La trasmissione, da anni punto di riferimento dei palinsesti estivi della rete ammiraglia, è guidata per il secondo anno consecutivo da Pino Insegno.