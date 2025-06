La settimana dal 2 al 6 giugno 2025 di The Family, in onda su Canale 5, sarà caratterizzata da tensioni sempre più forti e vendette inaspettate. Aslan lotta tra la vita e la morte dopo essere rimasto vittima di un attentato. Devin e Hülya si ritrovano dalla stessa parte, determinate a scoprire chi si nasconde dietro l’agguato, e i sospetti non mancano.

The Family 2-6 giugno 2025: puntata lunedì 2 giugno

Dopo il terribile agguato in cui Aslan rischia seriamente di morire, Devin e Hülya decidono di mettere da parte le loro divergenze e allearsi per scoprire chi si nasconde dietro l’attacco. In un primo momento, i sospetti ricadono su Bedri, soprattutto a causa dei rapporti sempre più tesi con Aslan riguardo alla gestione del porto turistico, che ha creato forti contrasti tra i due. Tuttavia, proprio quando sembrano convinte della sua colpevolezza, un nuovo indizio emerge all’improvviso e le spinge a cambiare direzione, portandole a concentrare le loro indagini su zio Ibrahim, figura misteriosa e ambigua.

Puntata martedì 3 giugno 2025

Devin vuole trovare a tutti i costi il responsabile dell’attentato a suo marito, mentre Hülya rivela a Ibrahim che il suo coma diabetico ha causato danni permanenti al suo corpo. Nel frattempo, le indagini convergono sul matrimonio imminente tra Cihan e Serap.

The Family 2-6 giugno 2025: puntata mercoledì 4 giugno

Devin è determinata a catturare Behram per costringerlo a rivelare il nome di chi ha ordinato il tentato omicidio di Aslan, convinta che lui sia la chiave per arrivare alla verità. Nel frattempo, Hülya inizia a sospettare sempre più apertamente che dietro a tutto ci sia proprio Cihan, alimentando così tensioni sempre più forti. Il giorno delle nozze, le cose si muovono rapidamente: Behram viene finalmente preso, pronto a confessare, ma ciò che Cihan ignora è che il sicario assoldato da Hülya è già in agguato, pronto a colpire senza pietà nel momento più inaspettato.

Puntata giovedì 5 giugno 2025

Mentre Aslan resta ricoverato, Iskender, Turgut ed Ekram rintracciano e catturano Behram, tentando di estorcergli il nome del mandante. Durante l’interrogatorio, Behram mostra atteggiamenti inquietanti e sociopatici, costringendo Devin a intervenire e interrogare l’uomo con i suoi metodi.

Puntata venerdì 6 giugno 2025

Il matrimonio tra Cihan e Serap si celebra in un clima carico di tensione e colpi di scena. Durante la cerimonia, Ilyas, presente come testimone, coglie l’occasione per affrontare Bedri, da tempo al centro dei suoi sospetti. Con uno stratagemma astuto, riesce a procurarsi una goccia di sangue del ragazzo, necessaria per svolgere il tanto atteso test del DNA. Quando i risultati arrivano, portano alla luce un’inattesa e sconvolgente verità: Bedri è in realtà il figlio di Ilyas, una rivelazione destinata a cambiare per sempre gli equilibri familiari e a scatenare nuove tensioni.