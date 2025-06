Dopo il successo di Belve, la cui quinta edizione è giunta al termine con la puntata del 3 giugno, a partire da martedì 10 giugno prende il via lo spin off Belve Crime. Si tratta di una novità assoluta dei palinsesti della seconda rete, ideato e condotto da Francesca Fagnani.

Belve Crime, focus sui casi che hanno segnato l’Italia

Quella di martedì 10 giugno, per Belve Crime, è la puntata pilota, in onda su Rai 2 dalle 21:20. Al momento, infatti, è l’unico appuntamento previsto, ma è lecito immaginare che, in caso di buoni ascolti, la TV di Stato possa riproporre lo show, con un’edizione articolata in più puntate.

L’obiettivo di Belve Crime è quello di proporre un focus sui casi che hanno segnato il nostro paese. Fagnani, con il suo consueto stile, effettua delle interviste ai colpevoli o ai testimoni chiave delle vicende, per provare ad indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato e di coloro che sono entrati in contatto con il male.

L’appuntamento del 10 giugno di Belve Crime è visibile, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Prevista la partecipazione di Stefano Nazzi

Nella puntata di Belve Crime, la padrona di casa effettua interviste a vari ospiti. Prima dei faccia a faccia è previsto un intervento di Stefano Nazzi, giornalista ed esperto di cronaca nera, nonché autore di svariati libri e podcast. A lui è affidato il compito di ricostruire, in breve, la storia dell’ospite che sta per essere intervistato.

Francesca Fagnani, dunque, si appresta a debuttare in una nuova esperienza televisiva, che almeno alla vigilia sembra inserirsi nel solco di altri format televisivi di successo, soprattutto di Storie Maledette, guidato da Franca Leosini.

Belve Crime, primo ospite Massimo Bossetti

Il primo ospite annunciato di Belve Crime è Massimo Bossetti, che dopo un lungo iter processuale è stato condannato alla pena massima dell’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

La sentenza è stata emessa dalla corte d’assise di Bergamo ed è stata confermata anche dall’Appello e dalla Cassazione. Bossetti, in tutti questi anni, si è sempre proclamato innocente e completamente estraneo ai fatti.

Il condannato, rispondendo alle domande di Francesca Fagnani, racconta la vicenda in modo inedito e dettagliato. Il faccia a faccia con Bossetti si è svolto all’interno del carcere di Bollate (provincia di Milano), dove l’uomo sta scontando la sua pena. Tutti gli altri ospiti sono intervistati, sempre da Francesca Fagnani, direttamente in studio.