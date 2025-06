Giovedì 5 giugno prosegue, con la seconda puntata, la prima edizione di Money Road. Lo show, al via alle 21:20 circa, è trasmesso, in contemporanea, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e sulla rete del digitale terrestre TV8.

Money Road seconda puntata, al timone Fabio Caressa

Alla conduzione di Money Road torna Fabio Caressa. Il giornalista, già concorrente di Pechino Express ed inviato speciale di Striscia la Notizia!, ha debuttato, sette giorni fa, nel ruolo di padrone di casa di una trasmissione di intrattenimento.

Nonostante la poca esperienza, tuttavia, il cronista, voce storica del voce italiano, si è ben comportato nel ruolo di conduttore e narratore, anche agevolato, probabilmente, dal montaggio, decisamente ben fatto come, d’altronde, accade sempre nei format Sky.

Ai nastri di partenza, per la nuova tappa all’interno della giungla della Malesia, tornano i dodici concorrenti, tutte persone comuni chiamate a sopravvivere in un contesto differente dal solito e con a disposizione un kit di sopravvivenza, composto solamente dal minimo necessario per affrontare il percorso.

Asia Argento nel ruolo di speciale tentatrice

Durante la seconda puntata di Money Road, i concorrenti sono chiamati ad affrontare nuove, complesse sfide. Lungo la tappa, oltre ad affrontare i disagi della vita nella giungla, devono fare i conti con le tentazioni. Esse agevolano la loro permanenza e, spesso, il loro percorso in Malesia, ma hanno un prezzo decisamente molto salato.

Ogni qualvolta uno sfidante decide di cedere alla tentazione, il prezzo di essa è decurtato dal montepremi finale, che in partenza era pari a 300mila euro. Una caratteristica decisamente molto importante, che già nel debutto ha contribuito a creare non poche tensioni nel gruppo. Nella seconda puntata, la situazione potrebbe persino peggiorare a causa di Asia Argento. L’attrice, infatti, è la padrona di casa di un market speciale immerso nella giungla, nel quale sono venduti vari prodotti che potrebbero dare ai protagonisti benefici decisamente molto importanti.

Money Road seconda puntata, arriva un nuovo concorrente

Come se non bastasse, nella seconda puntata di Money Road arriva un aspirante nuovo concorrente. Il tredicesimo elemento si chiama Sandro, ha 52 anni ed è di Alessandria, dove lavora come professore di lingue. L’uomo ha a disposizione 48 ore di tempo per integrarsi al cast già noto di viaggiatori, dimostrando di essere in grado di agevolare il loro lavoro. Al termine dei due giorni di prova, infatti, il gruppo deve decidere se includerlo definitivamente nello show o se, invece, estrometterlo.