Sabato 7 giugno, in seconda serata su Rai 1, è proposta una nuova puntata di Ciao Maschio. A condurre il programma c’è la solita Nunzia De Girolamo. Quest’ultima, durante l’incontro, accoglie vari ospiti, fra cui l’attore Artem.

Ciao Maschio 7 giugno, Artem e il racconto dell’infanzia in Ucraina

Artem, attore noto per interpretare il personaggio di Pino di Mare Fuori, ha raccontato del suo particolare legame con l’Ucraina, oltre che della sua infanzia.

A tal proposito ha confessato: “Quando sono arrivato in Italia avevo sei anni, ho vissuto alcuni mesi qui poi, per questioni famigliari, sono dovuto rientrare in Ucraina, dove ho vissuto con i nonni. Quando avevo nove anni sono tornato in Italia, dove mi sono stabilizzato. La prima volta che ho raggiunto l’Italia ero con mia mamma perché mio papà era già qui. Lui è andato via appena sono nato e l’ho raggiunto dopo cinque anni, quando l’ho conosciuto. Aveva i suoi problemi, in casa succedevano tante cose strane. Ho avvertito la mancanza di una figura materna“.

Artem e il pensiero di arruolarsi in guerra in Ucraina

Artem, nel faccia a faccia di Ciao Maschio del 7 giugno, continua: “Ho scoperto di avere una sorella lo scorso anno, ma ci siamo solo sentiti, mai visti. Sono diventato zio, lei però sta da sola perché il marito è in guerra. Appena finisce il conflitto vado a trovarla, anche se non vi nascondo che a marzo ho avuto momenti di grande nostalgia, come se sentivo di non voler più vivere qui. Avevo fatto anche i biglietti, ma non posso andare in Ucraina perché dovrei arruolarmi e non potrei fare ritorno in Italia. Io stavo partendo in guerra, ma mi ha fermato un angelo custode, una ragazza. Io ripetevo che se dovevo morire preferivo farlo lì e non qua“.

Ciao Maschio 7 giugno, Francesco Pannofino e il rapporto di coppia con la moglie

In seguito, Nunzia De Girolamo, a Ciao Maschio del 7 giugno, ha dato il benvenuto a Francesco Pannofino. L’attore e doppiatore ha parlato del rapporto con la moglie: “Io la notte russo e nessuno vuole dormire con me perché do fastidio. Da un po’ di anni viviamo in due case diverse. Se lo consiglio? Dipende, è una cosa molto soggettiva. Ci sono delle coppie che hanno bisogno di vivere sempre insieme. Noi siamo in coppia da trentacinque anni, ci siamo anche separati e rimessi diverse volte e la scelta, forse, deriva anche da quel periodo“.

Infine, nella serata è in programma anche una intervista ad Alex Neri, dj e cantautore.