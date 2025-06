Real Time ha mandato in onda Matrimonio a prima vista 2025 E poi, puntata con la quale è ufficialmente giunta al termine l’edizione del programma. Durante l’appuntamento, le tre coppie protagoniste hanno svelato se sono rimaste ancora sposate a settimane di distanza dalla scelta finale.

Matrimonio a prima vista 2025 E poi, il divorzio di Giorgio ed Adele

I primi a parlare di fronte agli esperti Mario Abis, Andrea Favaretto e Nada Loffredi, durante Matrimonio a prima vista E poi, sono stati Giorgio ed Adele. I due avevano deciso di rimanere sposati, nonostante lui avesse non pochi dubbi sulla moglie.

Agli esperti hanno raccontato che, pochi giorni dopo la scelta, sono nati dei malintesi. Giorgio, in particolare, ha ammesso: “Prima della scelta ero sicuro fosse un no, poi ho detto un sì sull’onda dell’emotività, non ero convinto ed Adele ne era consapevole. Subito dopo, però, lei ha iniziato a farmi molte domande“.

La coniuge aggiunge: “Inizialmente, quando Giorgio ha detto sì ero contenta. Poi ho chiesto spiegazioni e ho capito che lui non ha detto sì per me, ma ha detto sì per il contesto“. Giorgio, a questo punto, ammette: “Avrei preferito vederla maggiormente sciolta, non è riuscita a lasciarsi andare come avrei voluto e questo mi ha fatto tornare sui miei passi“.

Tutto ciò ha portato ad un furente litigio, durante il quale sono volate parole grosse. Giorgio, infatti, ricorda: “Lei mi ha detto che mi sono meritato il tradimento della mia ex“. I due, alla fine, hanno divorziato.

Fine dell’unione anche per Alessandro e Francesca

Stesso epilogo, durante E poi di Matrimonio a prima vista, è quello comunicato da Alessandro e Francesca. I due, subito dopo la scelta, non si sono praticamente più visti. Lui, infatti, ha rifiutato tutte le proposte di incontro arrivate dalla coniuge. Alessandro ha provato a difendersi, parlando ancora una volta della mancata attrazione, problema che da sempre ha coinvolto la coppia. A tal proposito, lui ammette: “Non mi sono mai sentito veramente preso da lei“. Lei, però, attacca: “Lui me l’avrebbe dovuto dire subito, ma ha aspettato ben tre settimane a parlarmene“.

Le parole di Alessandro non hanno convinto nessuno, né gli esperti né gli altri protagonisti, che non hanno risparmiato dure critiche nei confronti dello sposo. Anche per loro, dunque, c’è un inevitabile divorzio.

Matrimonio a prima vista 2025 E poi, Nicola e Sara sempre più uniti

L’unica coppia di Matrimonio a prima vista 2025 sopravvissuta all’appuntamento E poi è quella di Nicola e Sara. Innamorati sin da subito, oramai convivono in pianta stabile. Sara, infatti, ha cambiato lavoro e si è trasferita in pianta stabile a Reggio Emilia. Nonostante qualche futile diverbio dovute alla pignoleria di lui, marito e moglie non nascondono di pensare a progetti futuri: “Più avanti, se le cose rimarranno così, sicuramente entrambi vogliamo un figlio”.