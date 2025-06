Manca meno di un mese all’inizio, ma già è stata annunciata la prima coppia di protagonisti. Stiamo parlando di Temptation Island 2025, che avrà, fra i concorrenti, Alessio e Sonia M.

Temptation Island 2025 Alessio Sonia M., l’annuncio in uno spot Mediaset

A dare l’annuncio dell’arrivo di Alessio e Sonia M. a Temptation Island è la stessa Mediaset. Il Biscione, infatti, ha rilasciato, nella giornata di mercoledì 11 giugno, il primo spot dell’edizione. In esso, i due nuovi concorrenti raccontano la loro storia e spiegano le motivazioni che li hanno convinti ad iscriversi al format.

Alessio e Sonia M. hanno 39 e 48 anni. Entrambi lavorano come avvocati e la loro storia d’amore, oramai da tempo, non è più serena. Il primo che ha avuto l’idea di iscriversi al programma è Alessio. Quest’ultimo ammette: “Ho scritto a Temptation perché il nostro rapporto è turbolento e quindi io vivo le nostre giornate con un mix di emozioni pressoché negative, che mi fanno soffrire“.

Temptation Island 2025 Alessio Sonia M., la versione di lei

Nella clip di presentazione, Sonia M. ha, di fatto, fornito la medesima versione del fidanzato. La protagonista, infatti, ha confermato: “Sinceramente avrei dovuto scrivere io alla trasmissione perché nell’arco degli ultimi due anni ho notato da parte sua un allontanamento e una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti. Ritengo di amarlo e di averglielo mostrato, in maniera concreta, nel corso degli anni. Io l’ho aiutato quando è diventato avvocato ed adesso esercita in casa mia“.

Sonia M., prossima protagonista di Temptation Island 2025, ha poi aggiunto: “Purtroppo io già in passato ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire, in quanto sono stata usata e oggi non intendo più sbagliare“.

Lo show al via il 3 luglio

Al momento, Mediaset non ha annunciato le identità di coloro che formano le altre coppie dell’edizione 2025 di Temptation Island. Lo show, come di consueto, sarà guidato da Filippo Bisciglia. Il format, dopo svariati anni consecutivi in Sardegna, trasloca in Calabria, presso il resort Calalandrusa Beach & Nature, posto in provincia di Catanzaro.

Alessio e Sonia M., così come tutti gli altri fidanzati e fidanzate, devono vivere da separati per circa tre settimane, accompagnate da tentatori e tentatrici. Per tutta la durata del percorso, i protagonisti mettono alla prova la solidità e la fedeltà della coppia. Al termine del percorso, devono decidere se rimanere insieme o meno.