Paolo Conticini sarà il nuovo conduttore de I Fatti Vostri nella stagione televisiva 2025-2026. Si tratta dell’ennesimo cambio di guarda per il format, che negli ultimi tempi ha avuto un’ampia alternanza nei presentatori uomini.

I Fatti Vostri 2025 Paolo Conticini, il ritorno sulla TV di Stato

Per Paolo Conticini, quello con I Fatti Vostri 2025 non è l’esordio assoluto sulle reti della Rai. A partire dal 2008, infatti, il conduttore ha guidato vari programmi di successo, fra cui Lo Zecchino d’Oro, i David di Donatello e Tale e Quale Show.

L’ultima esperienza da padrone di casa risale al 2022, quando sulla seconda rete ha condotto il game Una scatola al giorno, che tuttavia ha chiuso a causa dei bassi ascolti. Le puntate della trasmissione, infatti, hanno ottenuto quasi sempre una share compresa fra l’1,5% e il 2%.

Molte di più, invece, le fiction Rai alle quali ha partecipato nel corso dei decenni, fra cui Cuori, Un Professore, Provaci ancora prof! e Un medico in famiglia.

A rischio l’esperienza a Cash or Trash

Negli ultimi anni, Paolo Conticini è divenuto, progressivamente, uno dei volti di punta dell’intrattenimento Discovery. Su NOVE, nel 2021, ha guidato per la prima volta Cash or Trash, trasmissione alla quale varie persone comuni si presentano in studio con alcuni oggetti, poi al centro delle aste degli esperti.

Lo show, proposto nell’access prime time e talvolta anche in prima serata con degli speciali, ha ottenuto ascolti molto buoni per l’emittente, divenendo un cult della rete. Non di rado, infatti, ha superato il 3% di share, superando i 600 mila telespettatori.

Con l’arrivo di Paolo Conticini a I Fatti Vostri 2025, potrebbe essere a rischio la sua presenza alle prossime, eventuali edizioni di Cash or Trash. Conferme in tal senso arriveranno, probabilmente, solo durante la presentazione dei palinsesti Discovery.

I Fatti Vostri 2025 Paolo Conticini, ennesimo cambio di guardia al programma

Paolo Conticini sarà affiancato, ancora una volta, da Anna Falchi. Il volto Discovery sarà l’ennesimo nuovo conduttore maschile de I Fatti Vostri. Vari, infatti, i presentatori che si sono alternati nel ruolo negli ultimi anni, da quando c’è stato l’abbandono di Giancarlo Magalli.

In origine è toccato a Salvo Sottile, che ha affiancato Falchi per due anni, dal 2021 al 2023. In seguito, il giornalista oggi conduttore di FarWest è stato sostituito da Tiberio Timperi. Anche lui, dopo un biennio, lascerà il programma, questa volta in favore di Paolo Conticini. Per Timperi si prospetta un ritorno su Rai 1.