Per celebrare i trent’anni di straordinaria carriera di Laura Pausini, Canale 5 propone un evento imperdibile: il docu-concerto Laura 30 World Tour. L’appuntamento è fissato per sabato 14 giugno 2025, in prima serata, per un viaggio emozionante attraverso la vita artistica di una delle voci più iconiche d’Italia e del mondo.

Un viaggio intimo e senza tempo

Il cuore del docu-concerto ci porta nel backstage, in un momento intimo con Laura Pausini. Seduta nel suo camerino al termine di un concerto, l’artista riavvolge il nastro della sua storia, ripercorrendo un percorso costellato di successi e momenti indimenticabili. Il racconto è avvincente e facilmente fruibile, un mix sapiente di immagini d’archivio, esibizioni live mozzafiato e parole cariche di significato, che svelano retroscena e passioni dell’artista.

Laura 30 World Tour: da “La Solitudine” al successo planetario

Laura Pausini ci guida attraverso ogni tappa del suo sogno, fin dagli inizi, dalla storica vittoria al Festival di Sanremo nel 1993 con la sua immortale “La Solitudine”. Il docu-concerto prosegue ripercorrendo un repertorio ricchissimo di successi intramontabili che hanno segnato intere generazioni, fino ad arrivare all’imponente World Tour 2023-2024. Questa tournée ha dimostrato ancora una volta la sua statura internazionale, toccando oltre 70 città in diversi continenti, inclusi Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti, con tappe sold-out che testimoniano l’amore incondizionato del suo pubblico.

Le voci del successo: amici e collaboratori

A rendere ancora più profondo questo tributo alla carriera di Laura, ci saranno le testimonianze dirette di amici e collaboratori che hanno condiviso con lei tappe fondamentali di questo viaggio. Le loro parole, i loro aneddoti e le loro prospettive offriranno uno sguardo unico sul talento, la dedizione e la personalità di Laura Pausini, rivelando il dietro le quinte del suo indiscutibile successo planetario.

Non perdete questo speciale appuntamento per rivivere trent’anni di musica, emozioni e un sogno che continua a incantare milioni di persone in tutto il mondo!

Laura 30 World Tour: la scaletta e l’ordine di uscita

Ecco la scaletta delle canzoni del Laura 30 World Tour, in ordine di uscita:

Il primo passo sulla luna (2023) Durare (2023) Un buon inizio (2023) Tutte le volte / Frasi a metà / Io Canto / Un’emergenza d’amore (Medley) E ritorno da te (2001) Ciao (2023) Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley) Resta in ascolto (2004) Come se non fosse stato mai amore (2005) Primavera in anticipo (It Is My Song) (2008) Scatola (2022) Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley) Ti porterai lontano / Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te / It’s Not Goodbye (Medley) Le cose che vivi (1996) Benvenuto (2011) Simili (2015) Tra te e il mare (2000) Non c’è (1994) Io sì (Seen) (2020) Vivimi (2004) Sorella Terra (1997) Zero (2023) Invece no (2008) Incancellabile (1998) Strani amori (1994) La Solitudine (1993)

Quando va in onda Laura 30 World Tour?