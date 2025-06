Venerdì 27 giugno si svolge la tappa di Palermo del Radio Italia Live Il Concerto 2025. Quello odierno è il secondo ed ultimo appuntamento della rassegna musicale.

Radio Italia Live Il Concerto 2025 Palermo, chi sono i conduttori

Il Radio Italia Live Il Concerto 2025 arriva, il 27 giugno, a Palermo. In particolare, il grande concerto si svolge presso il Foro Italico della città capoluogo della Sicilia. Presenting partner della kermesse è Notino, mentre il concerto è realizzato dall’emittente radiofonica, in collaborazione con il Comune di Palermo. La manifestazione canora parte alle 20:40 circa.

La prima tappa è andata in scena lo scorso 30 maggio e si è svolta nella centralissima Piazza Duomo di Milano. Alla conduzione dello show si alternano alcuni degli speaker di Radio Italia, ovvero Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi.

Dove vedere il concerto

Così come accaduto già lo scorso maggio, la tappa di Palermo del Radio Italia Live Il Concerto è visibile, in diretta, in televisione. A tal proposito, il punto di riferimento è, in chiaro, la rete TV8, che si collega con l’evento a partire dalle ore 20:40 circa. In contemporanea, è possibile seguire la rassegna musicale anche su Sky Uno, fruibile sul canale 108 di Sky.

Inoltre, è possibile vedere il grande concerto in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (disponibili nei canali 70 e 570 del digitale terrestre e su quello 725 di Sky). Infine, è possibile seguire il Radio Italia Live in diretta radiofonica, tramite l’emittente.

La sigla dell’evento è eseguita, in tempo reale, da Saturnino. Le schede che introducono i vari artisti sono lette da Luca Ward. Tutte le performance sono accompagnate dalla musica della Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori.

Radio Italia Live Il Concerto 2025 Palermo, il cast

Decisamente folto il cast dei cantanti che animano la seconda serata del Radio Italia Live Il Concerto 2025. In primis ci sono Annalisa e Tananai, dominatori assoluti delle classifiche con i singoli Maschio e Bella Madonnina. Spazio, poi, a Blanco, che è tornato al centro delle scene musicali dopo un lungo periodo di assenza e che il 20 giugno scorso ha rilasciato il singolo Maledetta rabbia.

La lunga kermesse musicale prosegue, poi, con le performance di Francesco Gabbani, Gaia, Noemi, Negramaro e Rhove. Con loro, salgono sul palco del Foro Italico anche i The Kolors, Rkomi e Rose Villain, tutti e tre protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.