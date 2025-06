Nel weekend che parte venerdì 27 giugno si svolge il GP d’Austria 2025 di Formula 1. Tutte le sessioni si svolgono nel famigerato Red Bull Ring.

Formula 1 GP Austria 2025, curiosità e statistiche

Quello del 2025 è il trentottesimo Gran Premio di Formula 1 che si disputa presso il circuito austriaco, posto nei pressi dell’aeroporto militare di Zeltweg. Il Red Bull Ring, dopo importanti lavori di ristrutturazione, è composto ora da appena dieci curve, sparse lungo gli oltre quattro chilometri di tracciato.

Lo scorso anno, durante la gara qui disputata, ha avuto la meglio George Russell, pilota della Mercedes che quest’anno occupa, per il momento, la quarta posizione nella classifica generale. Essa è guidata dalle McLaren di Oscar Piastri (a 198 punti) e, in seconda posizione, di Lando Norris (a 176 punti). Sul terzo gradino del podio, a 155 punti, c’è il campione del mondo in carica Max Verstappen, che corre con la scuderia che in Austria è di casa, ovvero la Red Bull.

La programmazione tv

Come di consueto, tutti gli appuntamenti del GP dell’Austria di Formula 1 sono trasmesse, in diretta e in esclusiva, su Sky. La rete di riferimento è, in particolare, Sky Sport Formula 1, visibile sul canale 207.

Venerdì 27 giugno, dalle ore 13:30 circa, prende il via la prima sessione di prove libere. La seconda è in programma lo stesso giorno, ma dalle ore 17:00. La terza libera, invece, è inserita nel calendario di sabato 28 giugno, dalle 12:30. Tali appuntamenti sono visibili solo per gli abbonati a Sky.

Sabato 28 giugno, ma dalle ore 16:00, si entra nel vivo del weekend con l’avvio delle qualifiche. Un appuntamento, questo, che determina le posizioni dei singoli piloti sulla griglia di partenza della gara. Le qualifiche sono trasmesse anche in chiaro, sulla rete del digitale terrestre TV8.

Infine, il GP d’Austria 2025 di Formula 1 giunge alla conclusione domenica 29 giugno. Alle 15:00 si accendono i semafori verdi del via alla gara, visibile in diretta solo su Sky. In chiaro, infatti, TV8 la propone ma solo in differita, dalle 18:00.

Formula 1 GP Austria 2025, i telecronisti e gli studi di approfondimento

La telecronaca di tutte le sessioni del GP dell’Austria di Formula 1 è firmata da Carlo Vanzini e Marc Genè. I due possono contare sulle analisi tecniche realizzate da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono le sessioni sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria. Attesi, inoltre, dei collegamenti con Mara Sangiorgio, per tutto il fine settimana inviata ai box. Infine, le rubriche denominate Race Anatomy, condotte da Fabio Tavelli, analizzano tutto ciò che è avvenuto in pista.