Si intitola Torino is Fantastic la serata evento per celebrare il Santo Patrono della città. Il concerto, che ha come main sponsor Fiat, è visibile, in prima serata su Canale 5, domenica 29 giugno.

Torino is Fantastic, dove si svolge e chi lo ha realizzato

Torino is Fantastic non è trasmesso, su Canale 5, in diretta. La serata, infatti, si è svolta lo scorso 24 giugno. Oltre che in televisione, è possibile seguire la kermesse musicale anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity.

La società che cura la realizzazione di Torino is Fantastic è la Friends & Partners. Il concerto si svolge nella centrale Piazza Vittorio Veneto ed è seguito da un suggestivo spettacolo pirotecnico.

Durante la serata sono previsti vari momenti di intrattenimento, che coinvolge nel racconto alcuni dei simboli della città.

I conduttori sono Gerry Scotti e Noemi

Al timone della serata evento c’è un’inedita coppia di conduttori. In primis c’è Gerry Scotti, ovvero uno dei conduttori italiani più amati, che nella stagione televisiva appena conclusa ha guidato, seppur per una sola sera, il Festival di Sanremo. Il presentatore può contare sul sostegno di Noemi, cantante che ha da poco rilasciato con Rocco Hunt il brano Oh Ma. Per l’artista non si tratta del debutto alla conduzione, avendo già guidato le ultime due edizioni del Concertone del Primo Maggio.

Il cast di Torino is Fantastic è ricco di artisti molto noti. In primis c’è Mahmood, vincitore di tre edizioni del Festival di Sanremo (una nel circuito Nuove Proposte) e che proprio a Torino ha gareggiato, per il nostro paese, all’Eurovision Song Contest.

Spazio, poi, ad Annalisa, che dopo aver rilasciato numerose hit di successo (Sinceramente, Bellissima) è ora ai vertici delle classifiche musicali con Maschio. Nella scaletta della manifestazione c’è posto anche per Il Volo, Gianna Nannini ed Antonello Venditti. Infine, Scotti e Neomi accolgono Alessandra Amoroso e Tananai.

Torino is Fantastic, ospite internazionale Shaggy

Nel corso di Torino is Fantastic è attesa la partecipazione di un ospite internazionale. Stiamo parlando di Shaggy, che ha recentemente festeggiato il 30° anniversario della sua hit Boombastic rilasciando una nuova versione, dal titolo Boombastic (Fantastic). La sua esibizione è accompagnata da un video con protagonista la FIAT Grande Panda. Infine, i conduttori danno il benvenuto, sul palco, ai finalisti dell’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, ovvero Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Antonia Nocca, TrigNO e il vincitore Daniele Doria.