Si chiama Le Trerapiste la nuova squadra vincente di Reazione a Catena. Il trio è divenuto campione durante la puntata andata in onda, rigorosamente su Rai 1, domenica 22 giugno.

Reazione a Catena Le Trerapiste, chi sono

Coloro che compongono il team Le Trerapiste sono Francesca D., Virginia e Francesca. Quest’ultima ha il ruolo di portavoce e spiega: “Siamo originarie di Roma e ci chiamiamo così perché siamo terapiste“. Francesca D. e Virginia, in particolare, lavorano come logopediste, mentre Francesca lavora nel campo della neuropsicomotricità.

Le Trerapiste sono riuscite, durante il faccia a faccia, ad avere la meglio nei confronti de I Tiri Liberi. La compagine, animata da Luca, Fabio e Sabrina, ha gareggiato nella prima puntata stagionale, in onda lo scorso 8 giugno. In tale occasione si è classificata campione e, per tutti i seguenti appuntamenti, si è sempre confermata al vertice del programma. I tre, durante le oltre due settimane di permanenza nel format, hanno vinto una cifra complessiva pari a circa 160 mila euro.

Come è andata la partita e L’Intesa vincente

La partita fra I Tiri Liberi e Le Trerapiste è stata, sin da subito, molto equilibrata. Le due compagini si sono alternate nel fornire le risposte corrette, ma alla fine, grazie ad una serie di intuizioni, i campioni in carica sono riusciti a mettere da parte 91 mila euro, contro i 51 mila degli sfidanti.

Per questo motivo, Le Trerapiste hanno affrontato la Zot e sono riuscite a sfruttare al meglio l’occasione. Francesca D., infatti, ha fornito il termine corretto, riuscendo in questo modo a far vincere al proprio team cinque secondi in più di tempo ha utilizzare durante ne L’Intesa vincente.

In tale manche, Le Trerapiste sono state davvero molto brave. Nonostante qualche errore, le tre sfidanti hanno mostrato grande velocità, al punto da riuscire a chiudere la manche a quota otto punti. I Tiri Liberi, invece, hanno avuto più difficoltà del solito e, dopo svariate risposte errate, hanno terminato la sfida con appena due punti.

Reazione a Catena Le Trerapiste, come è andato il gioco finale

Le Trerapiste sono arrivate al gioco finale de L’Ultima catena con un montepremi di 89 mila euro. Una cifra, questa, che si è ridotta più volte a causa di vari errori, scendendo a 11 mila e 125 euro.

Tale montepremi si è ulteriormente dimezzato a 5.563 mila euro dopo l’acquisto del terzo elemento. Le campionesse hanno dovuto individuare il termine vincente, con Co iniziale ed O finale, da associare a Tocco e a Comando. Il trio ha puntato su Controllo, riuscendo a vincere il jackpot.