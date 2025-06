Gli ascolti tv della settimana da lunedì 16 a domenica 22 giugno restituiscono gli ottimi risultati dello sport. In particolare, è il calcio protagonista, fra gli Europei Under 21 e il Mondiale per Club.

Ascolti tv 16 22 giugno, i dati di Rai 1

Iniziando dai dati di Rai 1, ottimo risultato per il film Un amore a 5 stelle, che il 16 giugno appassiona 2,7 milioni di persone con il 18,7% di share. Male il finale di stagione di DOC del martedì, all’11,1% di share con soli 1,8 milioni di spettatori. Il 15% e il 15,8% sono i risultati share della pellicola Lo sposo indeciso del mercoledì (con 2 milioni e 200 mila persone appassionate) e delle repliche di Don Matteo (a 2,3 milioni di spettatori).

La seconda puntata del TIM Summer Hits supera i 2 milioni e mezzo di interessati con il 18,7% di share. Chiude in rialzo la prima edizione di Chi può batterci? con Marco Liorni, che sfiora i 2 milioni di spettatori con il 16,6% di share. Infine, lo speciale del TG1 di domenica, focalizzato sull’attacco degli USA all’Iran, ha interessato 1,3 milioni di italiani col 9,8% di share.

I dati di Canale 5

Nella settimana di Canale 5 che va dal 16 al 22 giugno è protagonista L’Isola dei Famosi. Il reality show ha raddoppiato, andando in onda sia il lunedì che il mercoledì. Tale mossa, però, non ha portato alcun beneficio al format, che ha interessato rispettivamente 1,7 ed 1,6 milioni di spettatori, con il 14,9% e il 14,4% di share.

Male, il martedì, la fiction Doppio Gioco, all’11,8% con 1,7 milioni di spettatori. Il giovedì, Avanti un Altro! appassiona un milione e 600 mila persone con l’11,5% di share. Tradimento del venerdì tiene compagnia a 2,1 milioni di individui con il 16,7%. Ottimo il risultato di Inter-Urawa Reds del sabato, al 20,5% di share con 2 milioni e 700 mila tifosi tenuti di fronte allo schermo. Infine, la domenica, La Notte del Cuore è a 1,8 milioni di spettatori con il 15,3% di share.

Ascolti tv 16 22 giugno, gli altri dati

Per quanto concerne le altre reti, ottimi i risultati di Rai 2 con le partite dell’Italia agli Europei Under 21. Spagna-Italia del 17 giugno sfiora i 2 milioni di spettatori con una share dell’11,2%, il quarto di finale Germania-Italia del 22 giugno raggiunge i 2,1 milioni di appassionati con il 14,7% di share.

Sempre bene anche il Mondiale per Club, su Italia 1. Il massimo risultato è quello realizzato da Chelsea-Los Angeles FC di lunedì, ad 1,6 milioni di spettatori con il 9,3% di share. Disastroso il documentario su Nino Benvenuti del venerdì, fermo all’1,6% di share. Malissimo anche il debutto di In & Out su TV8, che il 16 giugno riceve appena il 2,2% di share.

Debutto tiepido anche per Filorosso del lunedì, che su Rai 3 tiene compagnia a 626 mila persone con il 4,3% di share, perdendo la sfida contro il diretto concorrente Quarta Repubblica su Rete 4, al 7,2%. Sempre bene, infine, Ore 14 Sera, all’8,6%.