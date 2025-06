La settimana dal 23 al 27 giugno 2025 di The Family, in onda su Canale 5, sarà segnata da momenti drammatici e decisioni che cambieranno per sempre il destino dei protagonisti. Dopo l’attentato, Devin è in coma e la sua gravidanza è a rischio. Aslan e Cihan si lanciano in una spietata vendetta, mentre Bedri e Yagmur decidono di sposarsi, nonostante l’opposizione della madre di lei. Intanto, la famiglia Soykan si prepara a dire addio a Seher, la matriarca, in un modo che onorerà la sua ultima volontà.

The Family 23-27 giugno 2025: puntata lunedì 23 giugno 2025

Aslan, con l’aiuto di Bedri e Nedret, tende una trappola a Ilyas e lo uccide, chiudendo il cerchio della vendetta. Cihan, invece, risparmia Çeyrek, convinto che non rappresenti una minaccia. Ma si sbaglia: Çeyrek giura vendetta e promette a Kiymet che ucciderà Aslan.

Nel frattempo, Devin si risveglia dal coma, ma i medici comunicano che la gravidanza è ad alto rischio: portarla avanti potrebbe mettere in pericolo la sua vita e quella del bambino.

Puntata martedì 24 giugno 2025

Devin e Aslan devono affrontare una scelta straziante: interrompere la gravidanza per salvare la vita di Devin, oppure rischiare tutto per dare una possibilità al bambino. Aslan è terrorizzato all’idea di perdere la moglie, mentre Devin è determinata a diventare madre.

Nel frattempo, Bedri e Yagmur, sempre più uniti, decidono di sposarsi. Ma Nese, la madre di Yagmur, si oppone con forza: non vuole che anche la sua seconda figlia entri nella famiglia Soykan.

The Family 23-27 giugno 2025: puntata mercoledì 25 giugno 2025

Yagmur, decisa a non avere segreti con il futuro marito, confessa a Bedri e a Nedret di aver avuto un passato da escort. La reazione di entrambi è sorprendente: la accolgono con comprensione e affetto.

Nel frattempo, Ceyrek convince Kiymet a reclutare uomini per vendicarsi di Aslan, mentre Aslan e Devin decidono di esaudire l’ultimo desiderio di Seher: portarla ad Adana, la sua terra natale.

Puntata giovedì 26 giugno 2025

La famiglia Soykan si risveglie con una notizia devastante: nonna Seher è morta nel sonno. Il dolore è immenso, ma tutti si sforzano di rispettare la sua ultima volontà: niente lacrime, solo canti e danze.

La cerimonia dell’henné di Yagmur non viene annullata, e Bedri prosegue con i preparativi per l’addio al celibato. Ma l’atmosfera è carica di tensione: Babur e i suoi uomini sabotano il porto, e Aslan è pronto a contrattaccare.

Puntata venerdì 27 giugno 2025

Hülya e Nedret si recano da Kiymet per stanare Ferman, l’uomo che proteggeva Ilyas. Con un bluff pericoloso, riescono a farlo uscire allo scoperto. Ma Ferman, furioso, si mette sulle loro tracce con l’intento di ucciderle.

Nel frattempo, Aslan e Devin si stringono nel dolore per la perdita di Seher, mentre Çeyrek si prepara a colpire. La tensione è alle stelle, e la guerra tra clan sembra tutt’altro che finita.