È Cristina Plevani la vincitrice de L’Isola dei Famosi 2025. La concorrente ha ottenuto il trionfo a venticinque anni di distanza dal primo posto ottenuto nell’edizione d’esordio del Grande Fratello.

Cristina Plevani L’Isola dei Famosi 2025, la donna dei record dei reality show

Con la vittoria a L’Isola dei Famosi, dunque, Cristina Plevani scrive un nuovo pezzo di storia dei reality show italiani. Si tratta, infatti, della seconda persona, in Italia, capace di ottenere la vittoria sia del Grande Fratello che del programma di sopravvivenza. Il primo ad ottenere tale doppio risultato è stato Walter Nudo, vincitore de L’Isola nel 2018.

Il pubblico a casa ha deciso di premiare Cristina, facendola trionfare in un televoto a tre con oltre il 49% delle preferenze. Grazie al primo posto, Plevani porta a casa un montepremi complessivo di 100 mila euro, la metà dei quali sono devoluti in beneficenza alla Onlus Nuova Cordata ed a Medici Senza Frontiere.

Il podio e cosa è successo nella finale

La finale de L’Isola dei Famosi 2025 si è svolta in un’alternanza di televoti e prove fisiche. La prima a dover lasciare lo show è Teresanna Pugliese, sesta dopo aver perso la sfida in nomination con Jey Lillo. Quest’ultimo, in seguito, ha estromesso dal programma Loredana Cannata, quinta classificata e protagonista di uno spiacevole contrattempo. Durante la prova di apnea, infatti, è rimasta incastrata con i capelli sott’acqua, ma l’intervento tempestivo degli autori in Honduras ha evitato il peggio.

Si è fermato solamente al quarto posto Omar Fantini, dominatore dell’intera edizione, riuscendo a vincere quasi tutte le prove leader. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, c’è Jey Lillo, ultimo arrivato nello show. Infine, secondo dietro a Cristina Plevani c’è Mario Adinolfi, probabilmente il concorrente più discusso dell’intera edizione del format.

Cristina Plevani L’Isola dei Famosi 2025, gli ascolti della finale

Anche nella finale, L’Isola dei Famosi ha confermato le difficoltà riscontrate negli ascolti. Nonostante un rinnovamento completo, con l’arrivo di Veronica Gentili alla conduzione e la partecipazione di Simona Ventura nel ruolo di opinionista, il format ha sofferto dal punto di vista Auditel. Quella del 2025 è risultata essere una delle edizioni meno viste di sempre, con una media che, fino alla semifinale, era ferma a poco più di 1,8 milioni di telespettatori, con il 15,3% di share.

La finale non ha migliorato di molto tale dato. La puntata conclusiva, infatti, ha tenuto compagnia ad 1,8 milioni di italiani, seppur con un balzo della share, pari al 18,4%.