Mercoledì 2 luglio, su NOVE, è andata in onda la finale della prima edizione di Like a Star, giunta alla conclusione con la vittoria di Adolfo Durante. Quest’ultimo ha convinto tutti proponendo la parodia di Mina.

Adolfo Durante Like a Star, chi è il vincitore

Adolfo Durante ha calcato il palco di Like a Star nel corso della prima puntata, andata in onda lo scorso maggio. In quella occasione, il concorrente, di fronte ad Amadeus ed ai giudici Serena Brancale, Elio e Rosa Chemical, ha cantato Amor mio di Mina, stupendo tutti ed ottenendo il primo posto. Un posizionamento, questo, che ha confermato anche al termine della finale, nella quale ha fronteggiato tutti gli altri vincitori delle puntate.

Adolfo Durante ha 58 anni e non è un volto nuovo del mondo della musica, vantando una carriera di tutto rispetto alle spalle, nella quale ha pubblicato vari album. Residente in provincia di Mantova, Adolfo lavora come insegnante di musica e di matematica in una scuola primaria.

Durante vince il montepremi di 50 mila euro

Adolfo Durante, nel corso della primissima apparizione a Like a Star, aveva raccontato: “La passione per la musica nasce vedendo un giorno Loretta Goggi in TV che spiegava come usare la voce. Ero ancora ragazzino, ci ho provato e mi sono reso conto di poter riuscire a cantare“. Per poi aggiungere: “La mia voce, negli anni, è stata un problema, non è stata capita“.

Grazie alla vittoria nello show, Adolfo Durante è riuscito a portare a casa il montepremi di 50 mila euro. Poco prima della proclamazione, Durante ha definito la partecipazione al format come una “rivalsa su un mondo che non mi percepiva“, esprimendo soddisfazione per essere riuscito, grazie all’imitazione di Mina, ad arrivare a molte persone.

Adolfo Durante Like a Star, nella finalissima a tre sconfitti Rosy e Valentino

Nella finale di Like a Star si sono esibiti tutti i finalisti, portando sul palco un loro cavallo di battaglia. Al termine delle performance, sono rimasti in corsa per la vittoria solamente tre artisti: Adolfo Durante, Rosy e Valentino. Il primo ha intonato Insieme di Mina, la seconda ha puntato su All by Myself di Celine Dion e il terzo ha omaggiato Lucio Dalla con La sera dei miracoli.

A decretare la vittoria di Adolfo Durante non sono stati i tre giudici. L’esito finale, infatti, è arrivato dopo le votazioni dei 300 spettatori che hanno assistito alla puntata in studio.