Giovedì 3 luglio è in onda, su Canale 5, la prima puntata di Temptation Island 2025. L’appuntamento, che seguiremo insieme, prende il via alle 21:25 circa ed è guidato da Filippo Bisciglia.

Al centro del format vi sono sette coppie, che non appena giungono nel Calalandrusa Beach&Nature Resort si separano in due villaggi, quello delle fidanzate e dei fidanzati. Sia le compagne che i compagni vivono per tre settimane in compagnia di ventisei single, tredici donne ed altrettanti uomini. Al termine dell’avventura, i protagonisti devono decidere se uscire dallo show ancora fidanzati o meno.

Di seguito le coppie protagoniste di Temptation Island 2025:

Valentina ed Antonio, 32 e 33 anni;

Alessio e Sonia M., 39 e 48 anni;

Maria Concetta ed Angelo, 37 e 33 anni;

Simone e Sonia B., 28 e 25 anni;

Denise e Marco, 36 e 31 anni;

Lucia e Rosario, 27 e 29 anni;

Sarah e Valerio, 24 e 26 anni.

Temptation Island 2025 prima puntata, le coppie sbarcano nel resort

Prende il via la prima puntata di Temptation Island 2025. Si parte subito con la storia della prima coppia, ovvero Alessio e Sonia M. Entrambi avvocati, convivono da anni. A scrivere è stato lui, insicuro della relazione. Due anni fa, lui ha fatto la proposta di matrimonio, che però non c’è mai stato.