Da tempo è uno dei titoli di punta dell’estate televisiva italiana e, anche quest’anno, torna con nuova puntate. Stiamo parlando di Temptation Island, la cui edizione 2025 è trasmessa, come sempre, nella prima serata di Canale 5.

Temptation Island 2025, conduce Filippo Bisciglia, esordio il 3 luglio

Temptation Island 2025 è realizzata dalla Fascino PGT, società di produzione di proprietà di Maria De Filippi, che ha guidato anche la prima edizione, in onda nel lontano 2005 ed all’epoca intitolata Vero amore.

La prima puntata stagionale, salvo improvvise modifiche di programmazione tv da parte del Biscione, è prevista per il 3 luglio prossimo. Non cambia il padrone di casa dello show, che è ancora una volta Filippo Bisciglia. Si tratta dell’undicesima edizione da conduttore del format, la quinta consecutiva.

Nel 2024, il programma aveva ottenuto un raddoppio, essendo inserito nei palinsesti di Canale 5 sia in estate che in autunno. Quest’anno, la versione invernale non dovrebbe essere riproposta.

Dopo undici edizioni si cambia location

La principale novità di Temptation Island 2025 riguarda la location. Le ultime undici edizioni del format, infatti, si sono svolte nella cornice del resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Tale struttura, secondo quanto riporta Fanpage, sarebbe stata venduta ad un imprenditore di origini turche. Proprio tale cambio di proprietà avrebbe convinto la produzione a cercare un’altra soluzione.

Alla fine, si è scelto di registrare Temptation Island 2025 in Calabria. In particolare, il nuovo set nel quale a breve prenderanno il via le riprese è il Calalandrusa Beach & Nature Resort. Posto a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, l’albergo è immerso in cinque ettari di vegetazione con ampi giardini mediterranei, affacciato direttamente sul mare.

Temptation Island 2025, non si conosce ancora l’identità dei concorrenti

Nessun cambiamento, invece, è atteso nel regolamento di Temptation Island 2025. Alcune coppie, rigorosamente non unite dal vincolo di matrimonio e senza figli, mettono alla prova il loro amore partecipando allo show. Una volta nel resort, le fidanzate e i fidanzati vengono separati e si trasferiscono in due villaggi distinti, dove sono costretti a convivere insieme a dei tentatori e a delle tentatrici. Ogni protagonista, durante le tre settimane di permanenza nel programma, è informato in merito al comportamento del partner.

Al termine del reality, i due fidanzati si incontrano nuovamente nel falò di confronto, durante il quale devono scegliere se abbandonare la trasmissione insieme o da soli. Per ora non sono stati comunicati i nomi dei partecipanti.