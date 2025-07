Mercoledì 9 luglio, Food Network, rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre, manda in onda la seconda edizione de Le Locande del Cuore. La trasmissione prende il via alle ore 22:00.

Locande del Cuore seconda edizione, chi sono i conduttori

Non cambia la coppia di conduttori al timone della nuova edizione de Le Locande del Cuore.

Essa è formata, in primis, da Massimo Borgnis, direttore responsabile del settimanale Chi, nonché grande conoscitore della gastronomia e della tradizione culinaria italiana. Al suo fianco c’è Roberto Valbuzzi, chef a capo del ristorante Crotto Valtellina e nel cast fisso di Cortesie per gli ospiti su Real Time e di È sempre mezzogiorno su Rai 1.

L’edizione de Le Locande del Cuore è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa quaranta minuti. Food Network ne propone due alla settimana, il mercoledì dalle ore 22:00. È possibile seguire lo show anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

Un viaggio alla scoperta delle tradizioni culinarie italiane

Al centro de Le Locande del Cuore vi sono le numerose tradizioni culinarie sparse in giro per il nostro paese. I conduttori, infatti, intraprendono un viaggio per l’Italia, visitando le osterie dove è possibile gustare i piatti tipici del passato. Delle preparazioni, queste, realizzate con le materie prime locali e che celano storie e segreti, spiegate al pubblico dagli abitanti locali.

Durante Le Locande del Cuore del 9 luglio, le telecamere dello show raggiungono Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Il viaggio prosegue a San Leo, posto nel cuore del Montefeltro, zona situata fra le Marche, l’Emilia Romagna e la Toscana. In seguito, Valbuzzi e Borgnis raggiungono Frascati, una delle perle dei Castelli Romani, e Campo di Ne, nella riviera ligure. Infine, le ultime tappe del format sono Trontano in Piemonte e Briaglia, in provincia di Cuneo.

Locande del Cuore seconda edizione, le dichiarazioni dei conduttori

Valbuzzi e Borgnis, alla vigilia della prima puntata de Le Locande del Cuore, hanno fornito alcune anticipazioni a TV Sorrisi e Canzoni. Parlando con il settimanale, in particolare, hanno dichiarato: “Incontreremo l’oste nel cuore del borgo nel quale è ambientata la puntata è ci accompagnerà a conoscere gli ingredienti locali e artigianali. Per esempio, a Frascati assaggeremo le coppiette, stringhe di filetto di suino essiccato e insaporito con spezie. A Valeggio sul Mincio la sbrisolona, un dolce croccante con le mandorle, e in Val Vigezzo la mortadella di fegato”.