Stasera in TV giovedì 10 luglio 2025, il palinsesto offre una serata tra fiction, concerti, talk show e film d’azione. Su Rai 1 torna Don Matteo 13, mentre Canale 5 prosegue con Temptation Island. Da segnalare anche il film Il Corriere – The Mule su Rete 4, Braven – Il coraggioso su Italia 1, e il documentario musicale Edoardo Bennato. Sono solo canzonette su Rai 5. Ecco la guida completa.

Stasera in TV giovedì 10 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 trasmette la fiction Don Matteo 13 – Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?. Un nuovo caso scuote Spoleto, mentre Don Matteo riflette sul senso della famiglia e dell’amore.

Rai 2 alle 21.20 propone un episodio della serie Delitti in Paradiso 14 – Legami profondi. Il detective Neville Parker indaga su un omicidio avvenuto durante una cerimonia familiare, tra segreti e tensioni.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda il film Colpo di dadi. Mathieu, imprenditore edile, deve affrontare una verità scomoda legata all’amico Vincent, che gli ha salvato la vita anni prima.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.25 propone il film Il Corriere – The Mule, diretto e interpretato da Clint Eastwood. Un anziano floricoltore diventa corriere della droga per un cartello messicano, ignaro delle conseguenze.

Canale 5 alle 21.20 trasmette una nuova puntata di Temptation Island, con coppie alle prese con gelosie, tentazioni e confronti infuocati.

Italia 1 propone alle 21.20 il film Braven – Il coraggioso. Joe Braven, boscaiolo e padre di famiglia, affronta un gruppo di narcotrafficanti che minaccia la sua casa isolata.

La7 alle 23.15 manda in onda il film classico Amore mio aiutami, con Alberto Sordi e Monica Vitti, tra equivoci e crisi coniugali.

TV8 alle 21.30 propone il cult Rocky (1976), con Sylvester Stallone. Il pugile di Philadelphia sfida il campione del mondo in un incontro che cambierà la sua vita.

Nove alle 21.30 trasmette lo spettacolo teatrale I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo, seguito da Non hanno un amico e Comedy Match.

I film di questa sera in tv giovedì 10 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 propone il thriller fantascientifico Prey. Una giovane guerriera comanche affronta una creatura aliena in una lotta per la sopravvivenza.

Rai 5 alle 21.15 manda in onda il documentario musicale Edoardo Bennato. Sono solo canzonette, dedicato all’artista partenopeo e al suo impatto sulla musica italiana.

Rai Movie alle 21.10 trasmette il film Le regole della truffa, con Edward Burns e Rachel Weisz. Un truffatore cerca di incastrare un ricco collezionista d’arte, ma il piano si complica.

Iris alle 21.15 propone il survival drama All Is Lost – Tutto è perduto, con Robert Redford. Un uomo solo in mare lotta contro la natura per sopravvivere.

La5 alle 21.10 trasmette il film romantico Inga Lindström – Coincidenze del destino. Una giovane donna torna nel villaggio natale e scopre un amore che pensava perduto.

Cielo alle 21.20 manda in onda il thriller Blind Waters – Terrore dagli abissi. Una coppia in vacanza si ritrova intrappolata in mare aperto con uno squalo affamato.

I film su Sky giovedì 10 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone The Lost City, con Sandra Bullock e Channing Tatum. Una scrittrice di romanzi rosa viene rapita da un miliardario convinto che lei possa trovare un tesoro nascosto.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca, storia vera di un tassista inglese che ruba un celebre dipinto per protestare contro le disuguaglianze sociali.

Sky Cinema Action alle 21.00 manda in onda The Equalizer 2, con Denzel Washington. L’ex agente Robert McCall torna in azione per vendicare la morte di un’amica.

Sky Cinema Romance alle 21.00 propone Il meglio di me, tratto dal romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati si ritrovano dopo vent’anni e riaprono vecchie ferite e passioni mai sopite.