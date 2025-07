Sabato 26 luglio debutta I Trucchi del Maestro. La trasmissione, nuova serie factual, è proposta, in prima visione assoluta su Real Time, a partire dalle ore 17:10.

I Trucchi del Maestro, lo spettatore per la prima volta proiettato nel mondo della dermopigmentazione

La prima edizione de I Trucchi del Maestro è composta da otto episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa 25 minuti. Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, li propone, salvo improvvise modifiche di programmazione, il sabato pomeriggio. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli appuntamenti in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Grazie a I Trucchi del Maestro, il pubblico a casa, per la prima volta, ha la possibilità di essere proiettato all’interno del mondo della dermopigmentazione. Tale tecnica si concentra sui pigmenti colorati, che sono utilizzati per migliorare l’aspetto o per correggere imperfezioni estetiche.

Il protagonista è Ennio Orsini

Al centro delle varie puntate de I Trucchi del Maestro vi è Ennio Orsini, ovvero uno dei più noti professionisti del settore della dermopigmentazione, la cui fama supera anche i confini nazionali.

Figura carismatica e precursore di molte tecniche oggi diffuse, Orsini condivide con il pubblico il suo approccio innovativo e umano, alternando momenti didattici e storie vere.

Le telecamere del format segue il lavoro del professionista all’interno del suo studio Dermamente, posto proprio nel cuore della regione Abruzzo, a Sulmona (in provincia de L’Aquila). Nel corso delle puntate, il padrone di casa prova ad approfondire tematiche molto importanti, come ad esempio il peso che un piccolo dettaglio può avere sulla percezione che abbiamo di noi stessi. Inoltre, è analizzata l’importanza del sentirsi a proprio agio con l’aspetto esteriore, nel processo che porta ad avere fiducia in noi.

I Trucchi del Maestro, in ogni appuntamento sono protagonisti due clienti

In ogni appuntamento dello show, il maestro Ennio Orsini accoglie, nel proprio studio, due differenti clienti. Essi si rivolgono al professionista per correggere un inestetismo, affrontare un disagio fisico o estetico, o semplicemente per ritrovare l’armonia con la propria immagine.

Dopo un iniziale colloquio, nel quale i protagonisti raccontano la loro storia e le motivazioni per le quali si sono rivolto ad Orsini, inizia il lavoro vero e proprio. In esse ci sono tecniche paramedicali all’avanguardia, dalla ricostruzione dell’areola mammaria alla tricopigmentazione per alopecie, fino alla correzione di cicatrici e discromie cutanee.

Infine, è mostrato il risultato finale, in un format che mischia racconto umano, divulgazione scientifica ed estetica.