Giovedì 22 maggio, Real Time manda in onda la prima puntata della seconda edizione de Il mio amico Bisturi. La trasmissione è visibile dalle ore 21:25 circa.

Il mio amico Bisturi seconda edizione, il protagonista è il dottor Damiano Tambasco

Dopo il successo ottenuto con il primo ciclo di appuntamenti inediti, dunque, il format torna in programmazione con nuove puntate. Quelle che compongono la seconda edizione sono dodici, ognuna delle quali ha una durata di circa quaranta minuti. Real Time, rete fruibile sul canale 31 del digitale terrestre, propone due episodi alla settimana, nel prime time del giovedì.

La società che cura la realizzazione dello show è la Artlouder. L’ideatrice ed autrice del format è Chiara Panzieri. Il grande protagonista della trasmissione è il dottor Damiano Tambasco, responsabile dell’Unità operativa di Chirurgia e Medicina estetica dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma.

Le storie dei pazienti che si appellano alla chirurgia plastica

Durante la seconda edizione de Il mio amico Bisturi, il conduttore-chirurgo accoglie, nel proprio studio situato all’interno dell’ospedale, alcuni pazienti. Essi, di fronte al padrone di casa, confessano quali sono i loro problemi, raccontando la loro storia e spiegando i motivi che li hanno portati a chiedere aiuto al professionista. Quest’ultimo, dopo la prima visita, effettua una serie di accertamenti, per poi realizzare l’intervento chirurgico. Alla fine della puntata, le telecamere mostrano il prima e il dopo dei pazienti.

Presentando la seconda edizione de Il mio amico Bisturi, come riporta l’AdnKronos, il medico chirurgo ha ammesso: “Quando mi sono avvicinato per la prima volta a questo progetto televisivo ho spinto molto perché venisse fuori il grosso valore terapeutico che può avere la chirurgia plastica. Quando non si sta più bene con il proprio corpo, non si sta bene né con sé stessi né con gli altri. Tutto diventa più difficile. (…) Amo conoscere a fondo le storie dei miei pazienti, per capire cosa li ha portati a fare questa scelta e lavorare non solo sul loro corpo ma anche sulla loro anima“.

Il mio amico Bisturi seconda edizione, fra i protagonisti anche Federico Fashion Style

Sono varie le storie raccontate nella seconda edizione de Il mio amico Bisturi. C’è, in primis, quella di Emanuela, che a causa della endometriosi ha dovuto sottoporsi a numerosi interventi chirurgici e ha dovuto mettere da parte il sogno di diventare mamma.

Damiano Tambasco accoglie, poi, Claudio, giovane di Caserta che affronta con la mamma il percorso per cambiare sesso. Altra storia dell’edizione è quella di Federico Lauri, conosciuto da tutti con il soprannome di Federico Faahion Style. Il parrucchiere racconta che anche grazie alla chirurgia è riuscito a superare gli anni da ragazzo in sovrappeso.