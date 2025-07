Lunedì 14 luglio è andata in onda la prima nuova sfida dell’access prime time. In tale fascia oraria, infatti, la novità La Ruota della Fortuna, guidata da Gerry Scotti e Samira Lui, ha affrontato Techetechete Top Ten con Bianca Guaccero. Di seguito vi raccontiamo come è andata negli ascolti.

La Ruota della Fortuna Techetechete Top Ten, come sono andati gli ascolti

La prima puntata in access de La Ruota della Fortuna ha ottenuto il 21,9% di share. Scotti e Samira, nel debutto, hanno appassionato più di 3 milioni e 600 mila telespettatori. Più indietro Techetechete Top Ten con Guaccero, che comunque ha interessato oltre 2 milioni ed 800 mila spettatori con il 17,34% di share.

Rispetto allo scorso lunedì, sia Rai 1 che Canale 5 ottengono ascolti in crescita nell’access prime time. Il 7 luglio scorso, infatti, la rete ammiraglia del Biscione, con Paperissima Sprint, aveva divertito 2,4 milioni di persone con il 14,8%. La prima rete della TV di Stato, invece, aveva intrattenuto 2,7 milioni di spettatori con il 16,2%

La Ruota della Fortuna Techetechete Top Ten, ottimo esordio per Gerry Scotti

Per Gerry Scotti e Samira Lui, dunque, quello del 14 luglio è senza dubbio un ottimo esordio. La prima puntata ha confermato tutte le potenzialità del format. Esso, nonostante abbia esordito su Canale 5 nel lontano 1989, continua ad essere contemporaneo e moderno. Il merito, va detto, è anche di Scotti e della sua squadra di autori, che per il passaggio in access prime hanno apportato delle modifiche che, almeno nell’esordio, si sono dimostrate vincenti.

Oltre al nuovo studio, del tutto rivisto ed indiscutibilmente bello, ed alla band che suona la musica dal vivo, l’elemento principale di innovazione riguarda il gioco finale. Tra riferimenti neanche troppo impliciti alla concorrenza, il primo campione Andrea Siciliano (che per la cronaca ha vinto poco meno di 10 mila euro) è riuscito a risolvere le tre differenti frasi sul tabellone, vincendo altrettante buste contenenti somme economiche pescate da La Ruota delle Meraviglie. Il campione deve aprirne una per volta, per poi fare una scelta: accontentarsi di ciò che si è pescato oppure scartare la somma vinta e rischiare, aprendo la busta successiva.

Tale meccanismo è senza dubbio avvincente e tiene alta l’attenzione del pubblico. Tuttavia, occorre stare attenti a non allungare eccessivamente tale fase, nella quale si gioca solamente per pochi secondi. Il rischio, dunque, è di rallentare eccessivamente il ritmo.

Come è andata la prima puntata di Paperissima Sprint

Lunedì 14 luglio, con l’arrivo de La Ruota della Fortuna in access prime time, il format Paperissima Sprint si è spostato nel primo pomeriggio di <strong>Italia 1. La trasmissione, in onda dalle 13:55 fino alle 14:45 circa, ha ottenuto il 4,9% di share.