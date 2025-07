Si intitola La cucina di Angelica il nuovo programma di cucina di Food Network. La rete tematica, visibile sul canale 33 del digitale terrestre, propone la prima puntata domenica 13 luglio, dalle ore 17:45.

La cucina di Angelica, chi è la conduttrice

La società che ha curato la realizzazione de La cucina di Angelica è la Addicteve Ideas, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery. Come di consueto, gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono visibili anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Al timone de La cucina di Angelica vi è Angelica Pizzuti. Quest’ultima è una delle migliori amiche di Barbara D’Urso ed è molto attiva sui social, dove ha un seguito importante. Da tempo, nei profili da lei gestiti propone varie ed apprezzate ricette. Per la conduttrice non si tratta della prima apparizione in televisione: lo scorso dicembre, infatti, era nel cast di Una favola di tavola a Natale, speciale con Tommaso Foglia e Giusina Battaglia, in onda sempre su Food Network.

Alla scoperta di piatti semplici e gustosi

Angelica Pizzuti, sin da quando è bambina, ha la passione per il mondo della cucina. Come lei stessa ha dichiarato, mettersi ai fornelli non è un lavoro, ma un modo per prendersi cura degli altri e per condividere del tempo di qualità con i suoi affetti più cari.

Per tale motivo, le ricette proposte da Angelica Pizzuti contengono, al proprio interno, storie e ricordi, che la padrona di casa, nel corso delle varie puntate, racconta al pubblico.

Il tutto nel segno della leggerezza. Così come sui social, Pizzuti, anche nell’esperienza televisiva, ripete che la cucina “non è sacrificio, ma una felicità“.

Il format La cucina di Angelica è articolato in un vero e proprio viaggio alla scoperta di piatti semplici e gustosi, che tutti possono replicare a casa.

La cucina di Angelica, focus sulle tradizioni napoletane

Nel corso de La cucina di Angelica sono centrali le preparazioni tipiche della cucina napoletana. Fra le altre ricette è realizzata quella del polpettone alla napoletana, rigorosamente ripieno con le uova sode e il fior di latte. In seguito è possibile seguire la ricetta, passo dopo passo, degli ziti alla genovese, primo piatto con un condimento di sugo bianco a base di cipolle e di carne di manzo. Infine, la padrona di casa propone il gateau di patate, torta salata con salumi e formaggi che avrebbe origini risalenti addirittura al ‘700.