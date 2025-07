Domenica 13 luglio sarà un’altra giornata di grande tennis. Jannik Sinner, infatti, scende in campo nella finale di Wimbledon 2025: sulla sua strada, ancora una volta, c’è Carlos Alcaraz. Per l’occasione, come accaduto già in passato, il match è trasmesso, in diretta, in chiaro.

Finale Wimbledon 2025, l’ennesima partita fra i due

La finale di Wimbledon 2025, dunque, ha ancora una volta come protagonisti Sinner ed Alcaraz. Si tratta dei due dominatori assoluti degli ultimi tempi, che occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione nella classifica ATP dei migliori tennisti al mondo.

Sinner ed Alcaraz si affrontano nella terza finale di quest’anno. Le due precedenti risalgono a maggio, in occasione degli Internazionali BNL di Roma, e a giugno, nel prestigioso Roland Garros. In entrambe le occasioni, la vittoria è andata allo spagnolo.

Finale Wimbledon 2025, la programmazione tv

Jannik Sinner è riuscito ad arrivare alla finale di Wimbledon dopo aver sconfitto, in semifinale, Novak Djokovic. Un vero e proprio trionfo per il nostro connazionale, che grazie ad una performance di assoluto livello è riuscito ad avere la meglio per tre set a zero.

Carlos Alcaraz, invece, ha ottenuto l’accesso alla partita più importante del torneo dopo aver avuto la meglio sullo statunitense Fritz. Un faccia a faccia a tratti molto equilibrato, giunto al termine per 3 a 1, con l’ultimo set che si è concluso solamente dopo il tiebreak.

La finale di Wimbledon 2025, così come il resto del torneo, è visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 231). Vista l’importanza della partita, Sky ha deciso di dare a tutti la possibilità di seguire la finale, proponendola in chiaro su TV8. In streaming, invece, il faccia a faccia è fruibile su Now TV e Sky Go. In tutte le reti, il collegamento parte alle ore 16:00 con un lungo prepartita, intitolato Sky Tennis Show e condotto da Eleonora Cottarelli. I telecronisti sono Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I precedenti in chiaro

Grazie agli straordinari risultati di Jannik Sinner, negli ultimi anni è aumentato in modo esponenziale il numero delle finali slam mandate in onda in chiaro e gli ascolti sono sempre eccezionali.

Lo scorso gennaio, NOVE ha trasmesso la finale dell’Australian Open fra Sinner e Zverev. La vittoria dell’azzurro, tenendo conto solo del dato in chiaro, ha intrattenuto quasi due milioni e mezzo di persone, con il 22,3% di share. La già citata finale del Roland Garros, che ha avuto una durata di oltre cinque ore, ha divertito una media di 5 milioni di spettatori con il 38% di share, con picchi superiori ai 7 milioni di telespettatori con il 44,4% di share.