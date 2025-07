Lunedì 14 luglio, su Italia 1 esordisce Chicago PD 12 con gli episodi Responsabilità personale, Sangue sulla divisa e Segnale di spegnimento. Gli appuntamenti prendono il via dalle ore 21:15 circa.

Chicago PD Responsabilità personale, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Chicago PD sono la Wolf Entertainment e la Universal Television. Creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead, il titolo appartiene al medesimo universo narrativo di Chicago Fire e Chicago MED, anch’essi in onda, in chiaro, su Italia 1.

La dodicesima stagione è composta da ventidue episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La rete Mediaset li propone nel prime time del lunedì. Coloro che hanno curato la regia sono Chad Saxton, Victor Macias, Takashi Doscher, Marc Roskin e John Hyams. La sceneggiatura, invece, è firmata da Gwen Sigan, Gavin Harris, Matthew Browne, Mellori Velasquez e Joe Halpin.

Le riprese si sono svolte a Chicago.

Chicago PD Responsabilità personale, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo Responsabilità personale di Chicago PD, i protagonisti fanno irruzione all’interno di una casa di spaccio. Nell’abitazione, i detective notano la presenza di tre corpi privi di vita. I poliziotti, allora, iniziano sin da subito ad indagare, partendo dai rilievi effettuati per riuscire a dare una identità alle vittime. Rabbit, unico testimone oculare, si rifiuta di raccontare tutta la verità al sergente Voight.

In seguito, parte l’episodio Sangue sulla divisa. Gli agenti Ruzek e Martel, di ritorno da una scena del crimine, si ritrovano immischiati in quella che sembra essere una grave lite domestica. Ben presto, però, la situazione degenera, con gravi conseguenze per i poliziotti.

Segnale di spegnimento, la trama

Infine, la serata con Chicago PD giunge al termine con l’episodio Segnale di spegnimento. In esso, in un negozio fanno irruzione tre criminali mascherati che, mascherati, uccidono un gruppo di giovani dipendenti. Le attenzioni delle forze dell’ordine si concentrano su Diane, la manager del punto vendita nonché unica sopravvissuta all’aggressione.

Chicago PD Responsabilità personale, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della dodicesima stagione di Chicago PD, che prende il via oggi, lunedì 14 luglio, in prima serata su Italia 1 e in streaming mediante Mediaset Infinity.