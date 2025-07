Lunedì 21 luglio prosegue, con la terza puntata, l’edizione 2025 di Battiti Live. La trasmissione musicale è visibile su Canale 5 dalle ore 21:20 circa.

Battiti Live 2025 terza puntata, prosegue il successo dello show

Al timone di Battiti Live torna la coppia composta da Alvin e da Ilary Blasi. I due sono affiancati, durante ogni appuntamento, da Nicolò De Devitiis, new entry nel format ed al timone di Extra Battiti, striscia quotidiana proposta su Italia 1 e contenente immagini inedite dal backstage ed interviste ai protagonisti.

Continuano ad essere molto positivi gli ascolti dello show musicale. Il format, nella seconda puntata in onda il 14 luglio scorso, ha sostanzialmente confermato i dati ottenuti nell’esordio, avendo interessato poco più di 2 milioni di telespettatori con il 19,8% di share.

Galatina e Bitonto le protagoniste delle edizioni On the road

Con la terza puntata, l’edizione 2025 di Battiti Live giunge al giro di boa. In totale, infatti, sono previste cinque puntate, visibili per altrettante settimane e fruibili anche in streaming ed on demand mediante Mediaset Infinity.

A differenza del passato, come è noto, la trasmissione perde la struttura itinerante del passato, in quanto tutti gli appuntamenti si svolgono nel centro di Molfetta, a pochi passi dal mare. Confermati, poi, gli spazi delle cosiddette esibizioni on the road, con numerosi artisti del nostro paese che cantano dal centro di alcune delle rinomate località turistiche pugliesi. A tal proposito, nella terza serata spazio ad Irama e a i Coma_Cose, protagonisti da Galatina e Bitonto.

Battiti Live 2025 terza puntata, il cast e la scaletta

Come sempre, la terza puntata di Battiti Live 2025 è ricca di cantanti. La serata si apre con i The Kolors, che promettono di far ballare tutta la piazza con un medley dei loro più grandi successi, fra cui Pronto come va. Dall’ultima edizione del Festival di Sanremo arrivano Rkomi, Fedez e Clara, Francesco Gabbani, Bresh e Gaia.

Ilary Blasi ed Alvin accolgono, in seguito, il dj Gabry Ponte, reduce dal grande concerto sold out a San Siro. Arriva Annalisa, in radio con la hit Maschio, oltre ad Anna, Fred De Palma, Anna Tatangelo e Rhove. Il pubblico di Molfetta ha la possibilità di vedere, dal vivo, la performance eseguita dal trio Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv, autori del singolo Red Flag.

Infine, sono previsti, in scaletta, due ospiti internazionali. Il primo è Tony Hadley, artista britannico ed ex frontman degli Spandau Ballet. Il secondo è Sophie and the Giants, gruppo musicale che ha portato al successo hit come Hypnotized, In the dark e Golden Nights.