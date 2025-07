Lunedì 21 luglio, Rai 1 manda in onda un nuovo appuntamento di Noos L’avventura della conoscenza. Il programma di divulgazione scientifica è guidato da Alberto Angela e prende il via alle 21:20.

Noos L’avventura della conoscenza 21 luglio, i cambiamenti climatici

Al centro di Noos L’avventura della conoscenza di lunedì 21 luglio vi sono i cambiamenti climatici. Il conduttore, in primis, dialoga con il climatologo Giulio Boccaletti, che parla degli interventi più urgenti da effettuare sul nostro territorio per far fronte a fenomeni atmosferici che sono sempre più intensi. In seguito, con il fisico Roberto Cingolani, si parla delle scelte indispensabili per rallentare il riscaldamento globale e impedire che le future generazioni debbano affrontare crisi ben più gravi di quella attuale.

Alberto Angela, poi, accoglie sul palco una dei piloti italiani di F35, proveniente direttamente da una delle basi dell’Aeronautica Militare italiana. Con la professionista, il conduttore effettua domande sul tipo di addestramento effettuato e sulle caratteristiche dei mezzi aerei che guida, fra le macchine volanti più avanzate al mondo.

Viaggio in Grecia, nella capitale Atene, e a Pompei

Durante la puntata del 21 luglio di Noos L’avventura della conoscenza è accolto Antonio De Simone. L’archeologo parla delle complesse operazioni che portano al restauro del celebre mosaico della battaglia di Isso. Il prezioso ritrovamento è avvenuto a Pompei ed è conservato, attualmente, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Con l’astrofisico Luca Perri, invece, è possibile effettuare un viaggio ad Atene, capitale della Grecia, alla scoperta delle ingegnose invenzioni realizzate dagli scienziati greci in epoca ellenistica. Fra le altre, è proposto un focus sulla Macchina di Ancitera, ritenuta ancora oggi il più antico calcolatore meccanico mai realizzato nella storia.

Noos L’avventura della conoscenza 21 luglio, l’influenza del nuovo Pontefice sulla politica estera

Nel corso di Noos del 21 luglio, Angela parla con Daniela Lucangeli. La professoressa di psicologia dello sviluppo ed esperta di psicologia dell’apprendimento realizza un approfondimento sul ruolo delle emozioni nei processi educativi.

Con Dario Fabbri, esperto in materia di scenari geopolitici, è dato spazio all’impatto che Papa Leone XIV, primo Pontefice originario degli Stati Uniti, potrebbe avere sulla politica estera. L’astrofisica Edwige Pelluzzi mostra le prime foto scattata alla Terra dallo spazio, mentre dieta e microbiota sono al centro della discussione con Elisabetta Bernardi.

Il tema della contraccezione, poi, è al centro dell’intervento di Emmanuele Jannini. Infine, confermata la rubrica dello scrittore Carlo Lucarelli, che questa settimana racconta il mistero irrisolto del lago degli scheletri in India.