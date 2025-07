Fervono i preparativi per la nuova stagione televisiva e si moltiplicano, sul web, le indiscrezioni in merito a due fra i format più attesi della prossima stagione di Rai 1. Stiamo parlando di The Voice Senior e di Ballando con le stelle, i cui cast sono in definizione in questi giorni e che dovrebbero partire il prossimo autunno.

Ballando con le stelle The Voice Senior cast, confermata la giuria del talent di ballo

Iniziando da Ballando con le stelle, la conduttrice Milly Carlucci è intenzionata a comporre un cast di concorrenti di livello per celebrare al meglio l’importante traguardo della ventesima edizione.

L’unica certezza, al momento, riguarda la giuria, che per l’ennesimo anno sarà completamente confermata. Il tavolo dei giurati è presieduto da Carolyn Smith, affiancata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

Molto più incerta, invece, la composizione dei concorrenti. Sono decine i nomi dei vip circolati di recente, anche se per alcuni i discorsi sembrano oramai essere chiusi. Quasi certa, infatti, la presenza di Francesca Fialdini e di Andrea Delogu. Si tratta di due volti Rai, che guidano su Rai 1 e Rai 2 i programmi Da noi a ruota libera e La Porta Magica.

Gli altri aspiranti ballerini

Nell’elenco dei possibili concorrenti di Ballando con le stelle c’è il telecronista Pierluigi Pardo, voce del calcio italiano per DAZN. Con lui anche il cantante Rosa Chemical, reduce dall’esperienza da giudice a Like a Star su NOVE. Carlucci vorrebbe, poi, l’ex politico Piero Marrazzo e Martina Colombari, Miss Italia nel 1991.

In lizza per gareggiare nel talent, poi, ci sarebbero la cantante Marcella Bella, la Miss Italia 2002 Eleonora Pedron e le attrici Nancy Brilli ed Anna Safroncik. Le voci circolate sul web hanno lanciato anche i nomi de La Signora Coriandoli, di Chanel Totti (figlia dell’ex calciatore Francesco Totti) e di Flavio Insinna. Quest’ultimo, tuttavia, qualche settimana fa ha smentito i rumors. Altre voci riguardano un coinvolgimento di Belen Rodriguez e di Barbara D’Urso, anche se per la seconda sembra essere svanita la possibilità di ammirarla nel format.

Ballando con le stelle The Voice Senior cast, Antonella Clerici a caccia del sostituto di Gigi D’Alessio

Sul versante The Voice Senior, invece, la conduttrice Antonella Clerici deve fare i conti con il pesante abbandono del format di Gigi D’Alessio, passato nella rosa dei talent di Mediaset. Secondo le indiscrezioni, il possibile sostituto del cantautore napoletano potrebbe essere Nek. Per l’artista si tratterebbe di un nuovo impegno nel prime time di Rai 1, dopo la conduzione di Dalla Strada al palco.

Nek potrebbe non essere l’unica novità della prossima edizione dello show. Il confermato Clementino, infatti, potrebbe essere affiancato da Rocco Hunt. I due formerebbero una coppia di giudici, come già avvenuto in passato per i Ricchi e Poveri e per Al Bano e la figlia Jasmine.