Lo scorso anno, di questi tempi, era da poco stata annunciata la notizia del suo passaggio a Discovery. Sono passati dodici mesi e, per Belen Rodriguez, si aprono le porte di una nuova avventura televisiva, questa volta su Rai Radio 2.

Belen Rodriguez Rai Radio 2, le voci iniziate da una storia Instagram della conduttrice

Le prime voci di un impegno di Belen Rodriguez sulla Rai risalgono a qualche giorno fa e sono partite da una storia pubblicata, sul proprio profilo Instagram, dalla conduttrice stessa.

Nella foto, infatti, la presentatrice si è mostrata all’esterno della storica sede Rai di Via Asiago 10, sede di tutte le emittenti radiofoniche della TV di Stato, compresa dunque Rai Radio 2.

In seguito, è Dagospia ad aver confermato che Belen Rodriguez esordirà, in autunno, con un nuovo format su Rai Radio 2.

Belen Rodriguez Rai Radio 2, il titolo del programma è ancora top secret, così come la collocazione oraria

Al momento, la TV di Stato non ha né confermato né smentito l’arrivo della conduttrice a Rai Radio 2. Tuttavia, secondo le indiscrezioni circolate, la padrona di casa sarà al timone di un talk show radiofonico, inserito nella programmazione della rete guidata dal Direttore Giovanni Alibrandi.

Per ora il titolo di tale produzione è assolutamente top secret, così come gli argomenti al centro delle varie puntate e l’eventuale presenza di co-conduttori. Inoltre, è incerta anche la collocazione oraria: d’altronde, il palinsesto dell’emittente radio è decisamente affollato, considerato anche il quasi certo ritorno della coppia Fiorello e Fabrizio Biggio al timone di Radio 2 Radio Show La Pennicanza.

Per Belen Rodriguez, il probabile impegno su Rai Radio 2 rappresenterebbe il suo esordio ufficiale nel mondo delle radio.

Nessuna notizia sulla possibile permanenza a Discovery

Se il passaggio alla Rai di Belen Rodriguez dovesse essere ufficializzato si aprirebbero degli interrogativi in merito al proseguo dell’avventura della conduttrice sul gruppo Discovery. Annunciata in pompa magna lo scorso anno, Rodriguz, su Real Time, ha guidato Amore alla prova La crisi del settimo anno, ottenendo ascolti molto bassi, con una media di 261 mila spettatori con l’1,4% di share.

Leggermente meglio ha fatto Only Fun Comico Show su NOVE, che nelle dieci puntate ha tenuto compagnia ad una media di 694 mila persone col 3,96% di share. Nel complesso, comunque, il suo primo (e forse unico) anno a Discovery non è di certo positivo.

Il coinvolgimento in radio di Belen potrebbe essere propedeutico ad un suo approdo in televisione. Da settimane, infatti, circolano indiscrezioni che la vorrebbero coinvolta, o come concorrente o come ospite, della prossima edizione di Ballando con le stelle.