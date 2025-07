Stasera in TV mercoledì 23 luglio 2025, la prima serata si divide tra commedie cult, crime drama, reality e documentari. Su Rai 1 va in onda Sister Act con Whoopi Goldberg, mentre su Canale 5 prosegue il reality Temptation Island. Da segnalare anche Rocco Schiavone su Rai 2, Il caso su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, Wasabi su Rai Movie, e Mine Vaganti su La7D. Ecco la guida completa.

Stasera in TV mercoledì 23 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre la commedia cult Sister Act. Whoopi Goldberg interpreta una cantante in fuga. Lei, infatti, si rifugia in un convento. Lì, trasforma il coro delle suore in uno spettacolo.

Rai 2 alle 21.20 presenta un episodio della serie Rocco Schiavone 3. Il vicequestore, infatti, indaga su un caso che lo riporta nel cuore delle sue ossessioni.

Rai 3 alle 21.20 trasmette il programma Il caso. Stefano Nazzi conduce la trasmissione. Essa, infatti, è dedicata a grandi inchieste giudiziarie italiane.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.20 offre Zona Bianca. Giuseppe Brindisi conduce il talk. Il programma, infatti, propone approfondimenti su cronaca e politica.

Canale 5 alle 21.20 manda in onda Temptation Island. Filippo Bisciglia conduce il reality. Sei coppie, infatti, affrontano tentazioni e gelosie.

Italia 1 dalle 21.20 presenta tre episodi della serie medical Chicago Med. A seguire, il canale propone un episodio di Law & Order.

La7 alle 21.15 trasmette il talk culturale La Torre di Babele.

TV8 alle 21.30 offre il film romantico What Women Want. Mel Gibson interpreta un pubblicitario. Egli, infatti, scopre di poter leggere il pensiero delle donne.

Nove alle 21.30 manda in onda il thriller Prospettive di un delitto. A seguire, il canale propone altri film d’azione.

I film di questa sera in tv mercoledì 23 luglio 2025

Rai Movie alle 21.10 offre Wasabi. Jean Reno interpreta un poliziotto francese. Egli, infatti, scopre di avere una figlia a Tokyo.

Iris alle 21.15 presenta il film drammatico Un viaggio indimenticabile. A seguire, il canale trasmette Profumo – Storia di un assassino.

La5 alle 21.10 manda in onda Kiss the Chef – Segreti di famiglia. A seguire, il canale propone Una ragazza speciale.

Cine34 alle 21.00 offre il cult italiano Yuppies – I giovani di successo.

Cielo alle 21.20 trasmette due episodi di The Walking Dead. A seguire, il canale manda in onda il film erotico Viol@.

Italia 2 alle 21.15 presenta il thriller Hurricane – Allerta uragano. A seguire, il canale offre Amusement – Giochi pericolosi.

La7D alle 21.20 manda in onda Mine Vaganti di Ferzan Özpetek.

I film su Sky mercoledì 23 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre il film horror Nosferatu. A seguire, il canale trasmette Jurassic Park.

Sky Cinema Action alle 21.00 presenta Fast & Furious 9. Vin Diesel e John Cena sono i protagonisti tra vendette e motori.

Sky Cinema Family alle 21.00 manda in onda Jumanji – The Next Level. A seguire, il canale offre The Amazing Mr. Blunden.

Sky Cinema Romance alle 21.00 propone La casa sulla spiaggia. Reese Witherspoon è la protagonista tra malinconia e seconde possibilità.

Sky Cinema Suspense alle 21.00 trasmette Silk Road – La rete oscura. Il film racconta la storia vera del sito darknet.