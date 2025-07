Giovedì 24 luglio, l’edizione 2025 di Temptation Island è proseguita con la quinta puntata. Essa è andata in onda, come sempre, su Canale 5, dalle ore 21:20.

Temptation Island 2025 quinta puntata, Sonia lascia Simone

La puntata del 24 luglio di Temptation Island ha preso il via con il falò di confronto fra Sonia e Simone. A richiedere l’incontro è stata lei, dopo aver visto il tradimento del fidanzato con la single Rebecca.

Il faccia a faccia è stato ricco di tensioni. Sonia, infatti, è infuriata e ha più volte ribadito di provare ribrezzo verso il compagno, aggiungendo: “Non sai cosa significa rispetto, non hai capito come funziona la vita in generale. Sei talmente egoista che non sei capace neanche di chiedere scusa“.

Simone ha provato a difendersi, sostenendo di aver agito in quel modo per capire i propri sentimenti per Sonia e sostenendo di aver compreso di voler stare con la fidanzato. Sonia, però, è inamovibile e decide di lasciare seduta stante l’uomo, uscendo da sola dal programma.

Lucia e il tentativo di far ingelosire Rosario

In seguito si è parlato della coppia composta da Lucia e da Rosario. Lei, nel villaggio delle fidanzate, ha iniziato una conoscenza con il single Andrea, con il quale si è lasciata andare a massaggi, balli e coccole. Tutti gesti che hanno scatenato la forte reazione del fidanzato, che non ha nascosto la propria gelosia, affermando: “Io sono entrato e non avevo dubbi su di lei, ma vedendo il suo comportamento inizio a dubitare“.

Lucia, durante il falò delle fidanzate, ha invece confessato al conduttore Filippo Bisciglia di essersi avvicinata volontariamente ad Andrea nel tentativo di far ingelosire il compagno Rosario, con la speranza di scaturire in lui una reazione.

Temptation Island 2025 quinta puntata, Antonio chiede il falò anticipato

Dopo un rapido aggiornamento su Angelo e Maria Concetta, dovuto all’avvicinamento di lui alla tentatrice Marianna, un lungo focus è proposto su Antonio e Valentina.

A Temptation Island del 24 luglio, infatti, la ragazza si è sfogata con il single Francesco, insieme al quale ha fatto prima un’escursione al mare, poi in sella ad un quod. In seguito hanno fatto un bagno al mare in coppia, fatto che ha scatenato la forte gelosia in Antonio, criticato dalla compagna per i suoi comportamenti e le mancanze dimostrate.

Antonio, dopo essere fuggito senza una meta in lungo ed in largo per la spiaggia del resort, ha deciso di richiedere il falò di confronto anticipato.