The Americas Il Selvaggio West, terzo episodio della serie documentaria trasmessa su Rai 2, è andato in onda il 25 luglio 2025 alle 21:20 in prima visione. Narrato nella versione originale da Tom Hanks e doppiato in italiano da Angelo Maggi, il documentario esplora la biodiversità estrema e le sfide ambientali del West americano, dalle Grandi Pianure ai deserti più aridi.

The Americas: sopravvivere nel Selvaggio West

Questo episodio esplora il cuore del Selvaggio West. Lì la vita, infatti, si adatta a condizioni estreme. Le scene più spettacolari, quindi, includono:

Serpenti a sonagli che emergono a centinaia durante la stagione calda.

Picchi che accumulano cibo per l'inverno con precisione chirurgica.

Formiche del miele che resistono al calore del deserto.

Bisonti che si affrontano nelle Grandi Pianure in rituali di dominanza.

Gru canadesi che si radunano a migliaia per la loro migrazione.

La troupe ha usato droni e ottiche speciali. Le riprese, quindi, offrono prospettive mai viste prima. Mostrano, infatti, canyon, praterie e cieli infiniti.

Un Ecosistema in Equilibrio

L’aridità del West si rivela un ecosistema resiliente. Molti, un tempo, la percepivano come una landa desolata. Il documentario, quindi, mostra una realtà sorprendente. La sopravvivenza, infatti, non è mai un atto solitario. Le formiche del miele, ad esempio, insegnano l’importanza della comunità. Esse, infatti, stringono alleanze per prosperare. Allo stesso modo, le gru canadesi dimostrano grande tenacia. Seguono, infatti, rotte migratorie di migliaia di chilometri.

La narrazione di Tom Hanks eleva questa epopea visiva. La sua voce, infatti, conferisce una profondità quasi mitologica. A questo si aggiunge la colonna sonora di Hans Zimmer. Le sue composizioni, infatti, diventano parte integrante delle immagini. Enfatizzano, così, il senso di meraviglia. Ogni fotogramma, perciò, diventa una poesia visiva. Celebra, infatti, la bellezza e la forza del mondo naturale.

Il Selvaggio West oggi

Oltre alla bellezza naturale, l’episodio affronta anche le minacce moderne. Tra queste, ad esempio, ci sono siccità e urbanizzazione. Il documentario, quindi, invita a riflettere sul ruolo dell’uomo. Sottolinea, inoltre, la necessità di proteggere questi ecosistemi. Con immagini mozzafiato, l’episodio si conferma uno dei più intensi. Unisce, infatti, spettacolo e consapevolezza ambientale.