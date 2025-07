Venerdì 25 luglio prende il via il fine settimana di Formula 1 dedicato al Gran Premio del Belgio 2025. Tutte le sessioni sono disputate presso il Circuit National de Francorchamps, conosciuto anche con il nome Spa.

Formula 1 Gran Premio Belgio 2025, si tratta di uno dei tracciati più lunghi di tutto il mondiale

Quello del Belgio è il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Localizzato nei pressi della cittadina Francorchamps, il tracciato è uno dei più lunghi di tutto il campionato iridato, superando, seppur di poco, i 7 km. In totale, il circuito contiene 19 curve.

La Formula 1 ha iniziato a correre a Spa nel 1924 ed il record per numero di vittorie, a livello di costruttori, appartiene alla scuderia Ferrari, in grado di trionfare in ben 18 occasioni. Nelle ultime cinque edizioni è stato un dominio di Max Vestappen, vincitore con la Red Bull nel 2021, 2022 e 2023, e di Lewis Hamilton, che invece ha ottenuto il primo posto nel 2020 e nel 2024.

Il calendario e la programmazione tv

Il primo impegno con la Formula 1 in Belgio è previsto per le 12:30, quando si svolge la prima ed unica prova libera del fine settimana. Tale appuntamento è trasmesso, in diretta, solamente da Sky, sulla rete Sky Sport Formula 1.

A seguire, alle ore 16:30, spazio alle Qualifiche Sprint, una sorta di qualifica tradizionale ma con una durata inferiore a quella normale e che determina la griglia di partenza della Sprint Race. Le Qualifiche Sprint, proposte quest’anno per la terza volta, sono visibili, in diretta, sia su Sky Sport Formula 1 che su TV8.

Il giorno seguente, sabato 26 luglio alle 12:00, parte la Sprint Race, composta da quindici giri e che assegna i primi punti del weekend. Anch’essa è trasmessa, in diretta, su Sky e TV8. La medesima programmazione tv interessa le Qualifiche, in partenza alle 16:00.

Infine, domenica 27 luglio, alle ore 15:00 si svolge la gara, trasmessa in diretta solamente su Sky. In chiaro, su TV8, è garantita la differita dalle 18:00.

Formula 1 Gran Premio Belgio 2025, i telecronisti

La telecronaca di tutte le sessioni del Gran Premio di Formula 1 è firmata da Carlo Vanzini e Marc Genè. I due possono contare sulle analisi tecniche realizzate da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono le sessioni sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria. Attesi, inoltre, dei collegamenti con Mara Sangiorgio, per tutto il fine settimana inviata ai box. Infine, le rubriche denominate Race Anatomy, condotte da Fabio Tavelli, analizzano tutto ciò che è avvenuto in pista.