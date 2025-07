Lunedì 28 luglio è proposta, su Canale 5, la quarta puntata di Battiti Live 2025. La rassegna musicale è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Battiti Live 2025 quarta puntata, i conduttori e gli ascolti

Non cambia la squadra dei conduttori che ha il compito di accogliere, sul palco, i vari artisti. Al timone del format, infatti, torna la coppia composta da Alvin ed Ilary Blasi, entrambi alla seconda esperienza nello show, in quanto già protagonisti della scorsa edizione. Al loro fianco c’è l’esordiente Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene che raccoglie le dichiarazioni degli spettatori in piazza e, direttamente dal backstage, degli artisti.

La quarta puntata è la penultima dell’edizione, che giunge al termine il prossimo lunedì 4 agosto. Fino ad ora, il format ha ottenuto ottimi (e soprattutto molto stabili) dati di ascolto. Lo show, infatti, ha tenuto compagnia ad una media di 2,1 milioni di telespettatori, con una share del 19,7%. Si tratta, per il momento, di un dato in linea con quello della passata stagione, quando i cinque appuntamenti avevano divertito 2,2 milioni di italiani con il 19,4%.

Le esibizioni on the road

Così come le precedenti, la quarta puntata di Battiti Live 2025 è ambientata dalla centrale piazza di Molfetta, sul grande palco posto vicino al lungomare. Tuttavia, come da tradizione del format, nel corso della serata i conduttori danno la linea a vari artisti, che si esibiscono direttamente da alcune delle rinomate località turistiche della Puglia.

A tal proposito, alcuni dei cantanti più apprezzati del nostro paese, come Fedez con Clara ed Alfa, animano le piazze di Taranto, Andria e Manfredonia.

Battiti Live 2025 quarta puntata, il cast

La quarta puntata di Battiti Live 2025 prende il via con una performance realizzata dai The Kolors. In seguito, Blasi ed Alvin accolgono Cristiano Malgioglio, Luchè, Boomdabash, Tiromancino, Venerus, Sarah Toscano, Carl Brave, Levante ed Alexia.

Spazio, poi, a Settembre, vincitore fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, a Sal Da Vinci, a Fabio Rovazzi, ad Orietta Berti, a Fuckyourclique, a Michele Bravi e a Gabry Ponte, che firma il sempre molto apprezzato dj set.

Altri artisti sono Coco, LDA, Aka7even, Francesca Michielin, Petit e Vida Loca. Direttamente dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ci sono Chiamamifaro e Luk3. Le performance sono arricchite dalle coreografie del corpo di ballo, composto da vari danzatori usciti proprio dal talent della rete ammiraglia del Biscione.

Battiti Live, oltre che in televisione, è visibile in streaming ed on demand tramite Mediaset Infinity.