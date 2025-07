Il sistema solare e la cucina italiana sono due degli argomenti al centro di Noos L’avventura della conoscenza di oggi, lunedì 28 luglio. Il programma è realizzato da Rai Cultura. L’edizione giunge al termine con l’appuntamento odierno, al via alle 21:20.

Noos L’avventura della conoscenza 28 luglio, il sistema solare

Noos L’avventura della conoscenza di oggi, lunedì 28 luglio, è condotto da Alberto Angela. Quest’ultimo firma un viaggio alla scoperta dei segreti e delle curiosità sul sistema solare.

In particolare, Angela propone un focus sull’universo e su tutto ciò da cui è formato, in primis i pianeti e le costellazioni. Ospite dello spazio è Piero Bianucci. Il giornalista scientifico ed esperto di astronomia parla di svariati argomenti, come l’eventuale presenza di altre forme di vita e lee effettive possibilità di colonizzare altri pianeti. Attesa anche la partecipazione dell’astrofisica Edwige Pezzulli.

La storia di Simone, affetto da una rara malattia genetica

Durante Noos del 28 luglio, Angela racconta la storia di Simone. Quest’ultimo è affetto da una rara malattia genetica, che impediva la produzione di dopamina. Grazie alla terapia genica, il giovane è riuscito progressivamente a migliore ed oggi è tornato a camminare. A spiegare dal punto di vista medico la sua storia c’è il professor Andrea Ballabio, uno dei più importanti genetisti europei.

Nella puntata si parla anche di cibo. La cucina italiana è candidata ad essere inserita dall’Unesco tra i beni del Patrimonio Culturale dell’Umanità. Apprezzata ed imitata in tutto il mondo, presenta delle caratteristiche molto particolari. Esse sono passate in rassegna da Niko Romito, chef ed imprenditore.

Noos L’avventura della conoscenza 28 luglio, in esclusiva le immagini di un intervento degli artificieri a Parma

Nell’appuntamento di Noos di oggi, Alberto Angela mostra, in esclusiva, le immagini di un’operazione effettuata dagli artificieri poche settimane fa a Parma. Durante uno scavo svolto nella città, infatti, sono state ritrovate due bombe. Esse, da 250 kg ciascuna, erano risalenti al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Gli artificieri, dopo un lungo intervento, sono riusciti a disinnescarle.

Dario Fabbri, invece, passa in rassegna le posizioni che gli Stati hanno adottato verso le energie rinnovabili e nucleare. Dopo il consueto spazio con un racconto misterioso narrato dallo scrittore Carlo Lucarelli prende la parola il sessuologo Emmanuele Jannini. L’esperto parla dei diversi aspetti della sessualità. Infine, il conduttore dialoga con Massimo Polidoro. Lo scrittore spiega quali sono le tecniche della pubblicità per intercettare i gusti dei consumatori e proporre prodotti in maniera sempre più personalizzata.