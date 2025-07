Eccezionalmente martedì 29 luglio, Canale 5 manda in onda la sesta puntata di Temptation Island 2025. Alla conduzione del programma, al via alle 21:25, torna Filippo Bisciglia. Durante l’appuntamento, il pubblico a casa ha la possibilità di assistere al falò di confronto finale fra Antonio e Valentina, richiesto nella scorsa puntata dal fidanzato, dopo aver tentato la fuga dal villaggio.

Temptation Island 2025 sesta puntata, si parte con la storia fra Antonio e Valentina

La sesta puntata di Temptation Island inizia con la storia fra Antonio e Valentina. Il fidanzato, parlando con i compagni di avventura, ammette: “Non faccio che pensare a lei, qui dentro ho capito che la amo e desidero fare un passo importante. Però qui dentro mi ha fatto soffrire parecchio e uno scherzo glielo voglio fare“. Antonio, con l’aiuto di Rosario, fa credere alla compagna di essersi innamorato della single Marta.

La fidanzata, non appena lo scopre, va su tutte le furie e chiede il falò. Antonio accetta e il confronto inizia. Poco dopo, il ragazzo abbandona la spiaggia per andare in bagno e Bisciglia mostra alla fidanzata un filmato in cui Antonio parla dell’amore che prova per Valentina. Al termine del filmato, l’uomo fa la proposta di matrimonio alla donna, che accetta. Ovviamente, escono insieme.

Valerio tradisce Sarah

La sesta puntata di Temptation Island va avanti con Sarah e Valerio. Quest’ultimo fa un aperitivo ed una cena in spiaggia con Ary. La coppia, al termine dell’appuntamento, si lascia andare ad un bacio sotto le coperte.

Valerio, poche ore più tardi, scoppia a piangere e chiede il falò di confronto anticipato per “rispetto” verso la fidanzata, anche se sottolinea: “Non mi pento, l’ho fatto perché me lo sentivo e mi è servito“. Esprime la volontà di far vedere lui stesso alla ragazza ciò che ha fatto con la tentatrice.

Sarah, intanto, nel villaggio vede tutto ciò che è avvenuto prima del bacio. Sarah è turbata ed intende chiedere il falò, per poi ripensarci: “Se lui ha avuto il coraggio di mostrare quello che pensa in modo così diretto non posso far altro che attendere che trovi il coraggio per dirmelo anche a me in faccia, quindi aspetto che sia lui a chiamarmi“. La richiesta del fidanzato arriva presto e i due affrontano il falò.

Temptation Island 2025 sesta puntata, il falò di confronto fra Sarah e Valerio

La sesta puntata di Temptation Island 2025 va avanti con il falò di confronto fra Sarah e Valerio. Lui inizia: “Appena siamo entrati abbiamo messo entrambi in discussione i nostri sentimenti“. Bisciglia, però, li interrompe quasi subito e comunica a Sarah che c’è una clip che deve vedere, ovvero il tradimento.