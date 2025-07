Martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio è previsto un speciale triplo appuntamento che chiude l’edizione 2025 di Temptation Island. Le puntate sono visibili, su Canale 5, in prima serata.

Temptation Island 2025 triplo appuntamento, l’abbuffata con il format dovuto agli ascolti record

Per la prima volta, dunque, la rete ammiraglia del Biscione propone, per tre giornate consecutive, il format Temptation Island. La volontà di Canale 5 è chiara: sfruttare il più possibile il successo dello show, che quest’anno ha ottenuto degli ascolti a dir poco da record.

L’abbuffata di Temptation Island è la conseguenza diretta dei dati Auditel registrati fino a questo momento. I cinque appuntamenti, considerando la Total Audience, hanno una media superiore ai 3 milioni e 700 mila telespettatori, con il 29,8% di share. Si tratta, almeno in termini di share, dell’edizione più vista di sempre.

Al timone del programma, anche nel triplo appuntamento finale, torna Filippo Bisciglia.

Il consueto faccia a faccia conclusivo fra il conduttore e le coppie

Nel corso del triplo appuntamento di Temptation Island, visibili anche in streaming mediante l’applicazione Mediaset Infinity, giunge al termine l’avventura per tutte le coppie. Per alcune di loro, il percorso è già terminato: Alessio ha lasciato Sonia M., così come Sonia e Marco hanno chiuso le loro relazioni con Simone e Denise.

Nel resort, divisi nel villaggio delle fidanzate e in quello dei fidanzati, sono ancora presenti Rosario con Lucia, Sarah con Valerio, Angelo con Maria Concetta ed Antonio con Valentina. Tutti loro, durante il triplo appuntamento, affronteranno il falò di confronto e decideranno se abbandonare il programma insieme o separati.

Confermata, anche in questa edizione, la tradizionale puntata girata ad un mese di distanza dalla fine delle riprese. Filippo Bisciglia, in questa occasione, incontra nuovamente i protagonisti, che raccontano ciò che è accaduto subito dopo l’uscita dal resort.

Temptation Island 2025 triplo appuntamento, le modifiche alla programmazione

La decisione di Canale 5 di mandare in onda un triplo appuntamento di Temptation Island ha provocato non poche variazioni ai palinsesti televisivi delle altre reti. In primis, ovviamente, per quella ammiraglia del Biscione, con un nuovo slittamento per la partenza della serie I Gladiatori, prevista in un primo momento per oggi.

Su Rete 4, la produzione Delitti ai Caraibi ha eccezionalmente anticipato l’appuntamento al lunedì, mentre Max Working Lavori in corso, fino a questa settimana in onda il martedì su Italia 1, è andato in onda la domenica.

Su Rai 1, il 29 luglio era prevista la partenza della nuova stagione di Simon Coleman. Tuttavia, si è deciso di posticipare il via di una settimana, per lasciare spazio alle pellicole Assaporando Parigi e Sognando Parigi.