Mercoledì 30 luglio, Canale 5 manda in onda la settima puntata di Temptation Island 2025, che seguiremo in diretta. Al timone dello show torna Filippo Bisciglia. Nell’appuntamento giunge al termine il viaggio delle ultime coppie rimaste nel format, ovvero quelle composte da Maria Concetta ed Angelo e da Rosario e Lucia.

Temptation Island 2025 diretta settima puntata, il falò di Angelo e Maria Concetta

La settima puntata di Temptation Island 2025 prende il via con il falò di confronto fra Angelo e Maria Concetta. Lei è gelosa: “Ti nascondevi dalle telecamere, non sei stato te stesso. Mi sembra palese che il tuo interesse sia verso la single“. Lui, però, non ci sta: “Io nell’esterna con Marianna non ero tranquillo e sereno, io voglio te“.

Maria Concetta non è per nulla convinta: “Tu devi proprio sparire dalla mia vita, tu mi hai tradito prima di entrare nel programma ed io ne ho le prove“. Bisciglia, allora, interviene e domanda alla fidanzata: “Perché non lo hai detto prima?“. Lei ribatte: “Voglio che sia lui a dirmelo, per me non è più niente, non ho più intenzione di stare con una persona del genere“.

La ragazza, infine, ammette: “Voglio tornare a casa felicemente da sola“.

Rosario e Lucia

La settima puntata di Temptation Island procede con la coppia fra Rosario e Lucia. Il fidanzato è chiamato nel capanno perché deve vedere nuove immagini della fidanzata e del single Andrea.