Stasera in TV giovedì 31 luglio 2025, la prima serata si divide tra commedie italiane, serie poliziesche, reality estivi e film d’azione. Su Rai 1 va in onda Scusate se esisto!, mentre su Canale 5 si conclude Temptation Island con la puntata speciale “Un mese dopo”. Da segnalare anche Delitti in Paradiso su Rai 2, Il piccolo inquilino su Rai 3, World War Z su Italia 1, La preda perfetta su Rete 4, Rocky IV su TV8, e Tel chi el telùn su Nove. Ecco la guida completa.

Stasera in TV giovedì 31 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre il film Scusate se esisto!. Paola Cortellesi e Raoul Bova sono i protagonisti. Serena, infatti, è una brillante architetta che torna in Italia. Per farsi assumere, quindi, decide di fingersi uomo.

Rai 2 alle 21.20 presenta un episodio della serie Delitti in Paradiso 13. Un omicidio, infatti, riporta l’agente Marlon al suo passato. L’isola, nel frattempo, è scossa da tensioni e segreti.

Rai 3 alle 21.15 trasmette il film Il piccolo inquilino. La commedia francese ha come protagonista Karin Viard. Nicole, infatti, scopre di essere incinta a 49 anni.

Rai 4 alle 21.20 offre il film thriller Project Silence. La storia si svolge su un ponte avvolto dalla nebbia. Lì, infatti, un gruppo di persone cerca di sopravvivere.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il film cult 9 settimane e ½. A seguire, il canale propone Mangia, prega, ama.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.25 presenta il film thriller La preda perfetta. Liam Neeson interpreta un ex poliziotto. Egli, infatti, indaga su una serie di omicidi legati alla droga.

Canale 5 alle 21.20 offre la puntata finale di Temptation Island. Filippo Bisciglia conduce lo speciale “Un mese dopo”. Le coppie, infatti, si ritrovano per raccontare cosa è successo.

Italia 1 alle 21.20 propone il film d’azione World War Z. Brad Pitt interpreta un ex investigatore dell’ONU. Egli, infatti, cerca di fermare un’epidemia zombie.

La7 alle 21.15 trasmette il documentario La Torre di Babele. A seguire, il canale propone il film Brutti, sporchi e cattivi.

TV8 alle 21.30 offre il cult sportivo Rocky IV. Rocky, infatti, affronta Ivan Drago in uno scontro epico tra USA e URSS.

Nove alle 21.30 manda in onda lo spettacolo teatrale Tel chi el telùn. A seguire, il canale propone I corti.

I film di questa sera in tv giovedì 31 luglio 2025

Iris alle 21.10 offre il film d’avventura Civiltà perduta. A seguire, il canale trasmette Mad Max – Oltre la sfera del tuono.

La5 alle 21.10 manda in onda il film romantico Inga Lindström – Cuore rubato. A seguire, il canale propone Attrazione mortale.

Cielo alle 21.20 presenta il disaster movie 2-Headed Shark Attack. A seguire, il canale offre La signora di Wall Street.

Italia 2 alle 21.15 propone il film horror La prima notte del giudizio. A seguire, il canale trasmette Underwater.

Rai Premium alle 21.20 manda in onda il documentario Le Ragazze. A seguire, il canale offre il film Cuccioli in festa.

La7D alle 21.20 presenta il film Un matrimonio all’inglese. A seguire, il canale propone Un colpo perfetto.

I film su Sky giovedì 31 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre il film drammatico Emilia Pérez. A seguire, il canale trasmette L’ombra del giorno.

Sky Cinema Action alle 21.00 presenta Transformers One. A seguire, il canale offre Harry Potter e il calice di fuoco.

Sky Cinema Collection alle 21.15 manda in onda Il mio nome è Nessuno. A seguire, il canale propone Il Grinta.

Sky Cinema Comedy alle 21.00 offre Nati stanchi, con Ficarra e Picone. A seguire, il canale trasmette The Big Wedding.

Sky Cinema Drama alle 21.00 presenta The Penitent. A seguire, il canale offre L’attimo fuggente.