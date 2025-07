Giovedì 31 luglio, su Canale 5, giunge al termine, con l’ultima puntata, l’edizione 2025 di Temptation Island, che noi seguiremo in diretta. Il programma, visibile in prima serata, è guidato da Filippo Bisciglia. Nella serata odierna, tutte le coppie protagoniste della fortunata edizione incontrano il presentatore e raccontano ciò che è accaduto ad un mese dalla fine delle riprese.

Temptation Island 2025 diretta ultima puntata, cosa è successo alle coppie

Inizia l’ultima puntata di Temptation Island 2025. Si parte con la coppia Antonio e Valentina, che hanno concluso l’esperienza nel villaggio da promessi sposi. La fidanzata: “Il programma ci ha fatto riscoprire, abbiamo di nuovo la passione che mancava. Io sono arriva al falò pronta per chiudere la relazione“. Antonio: “La trasmissione ci ha fatto uscire più forti di prima”. Confessano di essere già a lavoro sull’organizzazione del matrimonio, per il quale c’è già la data.

Entrambi ammettono di voler invecchiare insieme e di sognare l’acquisto della casa. Antonio, quasi commosso, confessa: “Con lei ho riscoperto il significato della parola amore“.

Denise e Marco

L’attenzione, nella puntata, si sposta su Denise e Marco. I due, inizialmente, si erano lasciati al falò, ma dopo il secondo incontro, richiesto dalla fidanzata, i due sono usciti dal resort insieme.

Davanti al conduttore arriva, in un primo momento, solamente il fidanzato, che sottolinea: “Non posso dire di star bene. Quando siamo tornati a casa abbiamo avuto numerose discussioni e i problemi sono tornati i medesimi. Lei è tornata a controllarmi e a farmi sentire sbagliato e non penso di meritarlo“. Marco racconta di aver deciso, seppur con sofferenza, di interrompere la relazione: “Non ho voluto dire nulla a nessuno, ho dormito nel mio bed and breakfast e ho lasciato a lei ed ai suoi figli la casa“.

Dopo l’uscita di scena di Marco arriva Denise, che offre una versione un po’ differente: “Marco mi ha lasciato qualche giorno fa, mi ha detto che non vedeva un futuro insieme a me e che non aveva lo stesso sentimento mio. Il rapporto non è giunto al termine per quel che è accaduto nel villaggio, mi dispiace molto perché avrei voluto essere qui con lui“.

Temptation Island 2025 diretta ultima puntata, Sonia e Simone

La diretta dell’ultima puntata di Temptation Island continua con la coppia Sonia-Simone. Il conduttore svela: “So che siete in attesa del vostro primo bambino e che lo volete, non è un elemento riparatore per il vostro rapporto. Ovviamente, non sapevate minimanete della gravidanza prima di entrare nel format“.

Sonia aggiunge: “Da quando siamo usciti Simone sta tentando di recuperare il rapporto, io sono ancora ferita e non mi fido, mi deve dimostrare che ciò che ha detto è reale. Per adesso lo sta facendo e ho deciso di lasciare aperta una possibilità alla coppia“. Lui sembra determinato. Il suo obiettivo sarà far stare bene la sua famiglia, ammettendo: “Da oggi le mie priorità sono mio figlio e Sonia“.

Valerio e Sarah

L’ultima puntata di Temptation Island 2025 continua con la terzultima coppia dell’edizione, cioè Sarah e Valerio. Al falò, la fidanzata aveva scoperto di essere stata tradita dal compagno, che ha poi deciso di abbandonare il format da solo.

Valerio, da solo, dichiara: “Io e Sarah ci siamo visti due volte per un confronto, la prima volta abbiamo discusso, nella seconda è stata più razionale. Il mio auspicio è che fra noi rimanga una situazione serena, perché siamo stati insieme cinque anni e comunque le voglio bene. Mi ha ferito leggere i commenti molto negativi su di lei, perché è una brava ragazza e non mi va che passi per quel che non è”. Su Ary: “Sono stato fortunato ad averla incontrata, appena fuori dal programma ci siamo visti”. Il fidanzato è arrivato al confronto proprio con la (ex) tentatrice, con la quale sta iniziando una relazione.

Decisamente differente la situazione per Sarah, che viene a sapere, dal presentatore, della frequentazione fra Valerio ed Ary. L’oramai ex fidanzata si commuove e confessa: “Sono contento per lui, mi auguro possa trovare la felicità che non sono riuscita a dargli io. Ho amato tanto Valerio e lo amo ancora oggi. Ho capito che Valerio ha interrotto il rapporto perché dubbioso sui sentimenti nei miei confronti ed aveva questo dubbio già prima di iniziare l’avventura a Temptation Island”.

Temptation Island 2025 diretta ultima puntata, l’ennesimo falò fra Alessio e Sonia M.

Nell’ultima puntata di Temptation Island c’è l’ennesimo falò di confronto fra Alessio e Sonia M. Lui ha cambiato di nuovo idea ed ora è pronto ad uscire dal programma insieme alla compagna, che ammette: “Per te provo amore, ci sarà tanto da lavorare ma voglio capire se i tuoi dubbi sul sentimento si siano sciolti“. Lui sostiene di essere pronto ed abbandonano insieme lo show.