Stasera in TV venerdì 1 agosto 2025, la prima serata si divide tra cinema biografico, fiction poliziesche, documentari naturalistici e film d’azione. Su Rai 1 va in onda Il diritto di contare, mentre su Canale 5 prosegue la fiction Vanina – Un vicequestore a Catania. Da segnalare anche The Americas su Rai 2, Settembre su Rai 3, Chicago Fire su Italia 1, Flight su Rete 4, Sei felice? Una giornata con Crepet su La7, e Pound of Flesh su Rai 4. Ecco la guida completa.

Stasera in TV venerdì 1 agosto 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre il film Il diritto di contare. La pellicola, infatti, racconta la storia vera di tre matematiche afroamericane. Esse lavorarono alla NASA negli anni ’60, sfidando razzismo e sessismo.

Rai 2 alle 21.20 presenta il documentario naturalistico The Americas. L’episodio, infatti, è dedicato agli ambienti estremi del continente. A seguire, il canale propone la serie crime Professor T.

Rai 3 alle 21.20 trasmette il film Settembre. Tre personaggi, infatti, si incrociano in una Roma di fine estate. Affrontano, quindi, scelte difficili e nuove consapevolezze.

Rai 4 alle 21.20 offre il film d’azione Pound of Flesh. Jean-Claude Van Damme interpreta un ex agente. Egli, infatti, si risveglia senza un rene e cerca i responsabili.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il film K-19. A seguire, il canale propone Torna a settembre.

Rai Premium alle 21.20 presenta la serie crime Sophie Cross – Verità nascoste. A seguire, il canale offre la fiction Il clandestino.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.25 offre il film drammatico Flight. Denzel Washington interpreta un pilota. Egli, infatti, salva un aereo da un disastro. L’indagine, però, rivela i suoi segreti.

Canale 5 alle 21.20 manda in onda una nuova puntata della fiction Vanina. La vicequestore, infatti, indaga su un omicidio legato a un traffico di rifiuti.

Italia 1 alle 21.25 presenta l’episodio “Sabbie mobili” della serie Chicago Fire. A seguire, il canale propone altri due episodi.

La7 alle 21.15 trasmette lo spettacolo teatrale Sei felice? Una giornata con Crepet. A seguire, il canale offre il film L’amante.

TV8 alle 21.30 propone il film Rocky IV. A seguire, il canale presenta approfondimenti sportivi.

Nove alle 21.30 offre lo show comico Tel chi el telùn. A seguire, il canale trasmette I corti.

I film di questa sera in tv venerdì 1 agosto 2025

Iris alle 21.10 offre il thriller Dark Places – Nei luoghi oscuri. A seguire, il canale propone approfondimenti notturni.

La5 alle 21.10 manda in onda il film romantico Inga Lindström – Cuore rubato. A seguire, il canale presenta Attrazione mortale.

Cielo alle 21.20 trasmette il film drammatico La camera azzurra. A seguire, il canale offre La segretaria.

Italia 2 alle 21.15 presenta il film horror La prima notte del giudizio. A seguire, il canale manda in onda Underwater.

La7D alle 21.20 trasmette il film Le fate ignoranti. A seguire, il canale offre Brutti, sporchi e cattivi.

I film su Sky venerdì 1 agosto 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre il film drammatico Emilia Pérez. A seguire, il canale trasmette L’ombra del giorno.

Sky Cinema Action alle 21.00 presenta Transformers One. A seguire, il canale offre Harry Potter e il calice di fuoco.

Sky Cinema Collection alle 21.15 manda in onda Il mio nome è Nessuno. A seguire, il canale propone Il Grinta.

Sky Cinema Comedy alle 21.00 offre Nati stanchi, con Ficarra e Picone. A seguire, il canale trasmette The Big Wedding.

Sky Cinema Drama alle 21.00 presenta The Penitent. A seguire, il canale offre L’attimo fuggente.