Giovedì 31 luglio è stata annunciata la morte di Marina Donato. L’autrice e produttrice tv, firma di numerosi format di successo della televisione italiana, aveva 76 anni.

Marina Donato morte, il decesso dopo un improvviso malore

La morte di Marina Donato è arrivata presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove è stata ricoverata d’urgenza ieri sera, dopo aver accusato un improvviso malore.

Nata a Roma il 4 luglio del 1949, Marina Donato ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo sin da giovanissima. Dopo aver portato a termine il liceo classico, nel 1972 lavora come segretaria di redazione in un periodico cattolico.

L’anno seguente, però, la vita di Marina Donato cambia per sempre dopo l’incontro con Corrado, celebre conduttore con il quale inizia una relazione sentimentale, culminata con le nozze nel 1996. Nel 1973 avvia, con il presentatore, una collaborazione in una società di organizzazione di spettacolo itineranti. Nel 1982, Donati inizia a lavorare come produttrice per la televisione, attività che ha portato avanti per tutto il resto della sua vita.

Da Il pranzo è servito fino a La Corrida, tutti i format nel quale ha lavorato

Marina Donato, nei decenni di lavoro nel dietro le quinte, ha contribuito alla realizzazione di numerosi format tv di successo. Fra questi ci sono Il pranzo è servito, Tira & Molla, Buona Domenica e La Prova del Cuoco.

Ma è La Corrida la trasmissione alla quale Donati era senz’altro più legata. La trasmissione è stata condotta da Corrado per decenni, dal 1968 al 1997, e molte delle edizioni hanno avuto proprio Donati come produttrice. Nel 2002, invece, diventa la curatrice del programma, ruolo con il quale ha seguito tutte le edizioni realizzate dopo il decesso del conduttore, compresa l’ultima, in onda lo scorso autunno su NOVE con la conduzione di Amadeus.

Marina Donato morte, il messaggio di cordoglio di Amadeus

La notizia della morte di Marina Donato ha creato grande cordoglio. Fra i tanti messaggi provenienti c’è quello di Amadeus, che come riporta l’Ansa ha affermato: “Ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l’altro ieri pomeriggio: la notizia di oggi è stato un colpo, mi ha lasciato senza parole. Marina ci metteva la consueta energia, l’entusiasmo di sempre. Le volevo veramente bene e so che lei ne voleva a me: un legame nato quasi a pelle, anche perché lei conosceva bene l’immenso affetto che nutrivo per Corrado e l’amore per la Corrida. Anzi, da anni pensavamo a realizzarla insieme: appena finisco Sanremo giuro che la facciamo, le avevo promesso. E così era stato“.