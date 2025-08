Il Kiss Kiss Way, il grande festival musicale itinerante organizzato da Radio Kiss Kiss, giunge in televisione. I momenti migliori dei concerti, infatti, sono trasmessi, in prima serata, il 2 ed il 9 agosto.

Kiss Kiss Way, la programmazione tv

I due speciali del Kiss Kiss Way sono visibili, in chiaro, su TV8. In contemporanea, inoltre, la kermesse musicale è fruibile anche su Sky Uno, rete visibile sul canale 108 dell’emittente satellitare a pagamento. In streaming, è possibile seguire lo show mediante Now TV e l’applicazione Sky Go.

Il Kiss Kiss Way, nell’estate del 2025, ha debuttato con la prima edizione. Cinque le serate evento disputate, in giro per il paese, dal 31 maggio al 27 luglio. In particolare, la grande carovana musicale ha toccato Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza Castello a Torino, Palmeto di Schiavonea a Corigliano-Rossano, l’Arena dei Pini di Baia Domizia e Piazza Francesco Cossiga a Golfo Aranci.

Alla conduzione alcuni degli speaker dell’emittente radiofonica

Nelle cinque serate del Kiss Kiss Way, condensate nei due speciali proposti il 2 ed il 9 agosto, si sono alternati, alla conduzione, alcuni degli speaker più noti dell’emittente radiofonica. In particolare, i padroni di casa della kermesse sono Pippo Pelo, Adriana Petro, Marco Castaldo, Raffaele “Raf” Cantiello, Alfio Battaglia, Ciro Limatola e Marta Martinez.

Anche in occasione delle due prime serate torna lo spazio Casa Kiss Kiss, mediante il quale è possibile vedere contenuti inediti realizzati nei backstage delle varie date. Entrambe le puntate dello show hanno una durata prevista di circa due ore.

Kiss Kiss Way, il cast di artisti

Il cast di cantanti che ha animato le varie date del Kiss Kiss Way è decisamente molto ricco. Durante le tappe, infatti, sono saliti sul palco circa settanta cantanti. In ordine alfabetico ci sono Aka 7Even, Aiello, Alessandra Amoroso, Alex Wyse, Alexia, Anna Tatangelo, Annalisa, Antonia, Baby K, Benji e Fede, Big Mama, Bnkr 44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Clementino, Coma Cose, Dani Faiv, Eiffel 65 ed Ermal Meta. A loro si aggiungono anche Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred de Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Grelmos, I Desideri, Il Tre, Joan Thiele, Joshua, Lda, Leo Gassmann, Les Votives, Levante e Luk3.

Le serate sono arricchite, inoltre, da Marco Masini, Michele Bravi, Mida, Napoleone, Nicolò, Noemi, Olly, Paola Iezzi, Petit, Planet Funk, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Senza Cri. Completano l’elenco degli artisti Serena Brancale, Settembre, Shablo, Sissi, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tormento, Tredici Pietro, TrigNO, Tropico, Venerus e Willy Peyote.