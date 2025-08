Dopo il debutto sul mercato internazionale, arriva anche in Italia la pubblicità dal titolo Lost in Love di Heinz. La nota società che opera nel settore alimentare è conosciuta, nel nostro paese, per la commercializzazione di salse e condimenti.

Heinz pubblicità Lost in Love, in rotazione su alcune delle principali reti televisive italiane

La pubblicità della Heinz intitolata Lost in Love è una realizzazione frutto della collaborazione fra Wieden, Kennedy London e Kraft Heinz The Kitchen.

La versione integrale dello spot ha una durata di venti secondi. La pianificazione sui media, in Italia, è realizzata da Dentsu. Il promo, in onda da giugno, rimane in rotazione televisiva per circa due mesi, fino alla fine del mese di agosto. Molte le reti nazionali che lo propongono: oltre alle generaliste Mediaset spiccano anche La7, Cielo, TV8 e Sky TG24.

Il claim scelto per accompagnare le immagini della pubblicità è It has to be Heinz, ovvero Deve essere Heinz.

La descrizione dello spot

La pubblicità Lost in Love di Heinz, proposto anche online su varie piattaforme social, ha come protagonista un ragazzo. Esso, come intuibile sin dai primi secondi del filmato, è impegnato nel mettere la salsa ketchup all’interno del proprio panino. In questa fase, il cibo è in primo piano e non è presente alcuna colonna sonora.

Con il progressivo allargamento dell’immagine sale di volume anche l’audio e lo spettatore ha la possibilità di notare che il protagonista è, in realtà, in compagnia di un gruppo di amici, intenti a guardare una competizione sportiva. Il ragazzo al centro della narrazione, tuttavia, è completamente estraniato dalla realtà circostante. La totalità della sua attenzione è rivolta sul sandwich, che inizia ad addentare nel momento in cui gli altri si lasciano andare ai festeggiamenti.

Heinz pubblicità Lost in Love, la recensione

La pubblicità della Heinz intitolata Lost in Love si incentra totalmente sull’amore incondizionato per il cibo, soprattutto per quello realizzato dalla società. Non a caso, come testimonial è stato scelto un tifoso, che nonostante la forte passione sportiva si è comunque isolato in favore della salsa.

Dal punto di vista tecnico, lo spot è eccellente. Il montaggio fra immagini e musiche riesce a restituire al meglio la sensazione di estasi provata dal ragazzo verso il panino. Inoltre, la scelta di inserire vari secondi di silenzio all’inizio dello spot è senz’altro inusuale, ma contribuisce ad attirare l’attenzione.

L’idea alla base della pubblicità, insomma, è interessante e lo spot è ben realizzato. Tali caratteristiche fanno sì che la produzione sia, nel complesso, efficace e piacevole.