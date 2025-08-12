Martedì 12 agosto debutta, su Italia 1, lo Yoga Radio Estate. Si tratta dell’ennesimo format con protagonista la musica ad essere proposto nelle prime serate delle reti Mediaset.

Yoga Radio Estate, lo sbarco sulla rete generalista dopo tre anni a La5

L’evento Yoga Radio Estate compie, nel 2025, i venti anni. Lo show musicale, realizzato dall’emittente radiofonica Radio Bruno, ha debuttato nel 2002. Dopo il ritorno l’anno seguente, il programma ha avuto un lungo stop durato fino al 2007, anno a partire dal quale lo show è tornato in onda per tutte le estati.

Fino al 2022, la kermesse era visibile in diretta solamente su Radio Bruno TV. Nelle ultime tre edizioni, probabilmente forte del successo di Battiti Live, lo show musicale è passato a Mediaset, andando in onda su La5. Su tale rete, lo scorso anno, le quattro puntate hanno convinto una media di 209 mila telespettatori, con l’1,73% di share.

Nel 2025, lo Yoga Radio Estate è promosso su Italia 1.

I conduttori e dove sono ambientati gli appuntamenti

L’edizione 2025 è composta da quattro puntate. Esse si sono svolte in tre, differenti location dell’Emilia Romagna. Il debutto del 12 agosto si svolge presso Piazza della Vittoria a Reggio Emilia. Il 19 agosto, Italia 1 trasmette l’appuntamento girato lo scorso 2 luglio a Piazza Aurelio Saffi di Forlì. Infine, gli ultimi due appuntamenti, in programmazione tv il 26 agosto ed il 2 settembre, si svolgono in Piazza Roma, a Modena.

Completamente rinnovata la coppia di conduttori del format, formata da due esordienti nella trasmissione. Spazio, in primis, a Rebecca Staffelli, attualmente speaker dell’emittente R101 nonché inviata social delle ultime edizioni del Grande Fratello di Alfonso Signorini su Canale 5. Al suo fianco c’è Stefano Corti, che a partire dal 2013 è nel cast degli inviati de Le Iene. Il cast di conduttori è completato da Enzo Ferrari, speaker dell’emittente e padrone di casa dell’evento sin dal 2007.

iting=”1″ />

<h2>Yoga Radio Estate, i cantanti della prima puntata

Sono numerosi i cantanti protagonisti della prima puntata dello <strong>Yoga Radio Estate. Dall’ultima edizione di Amici vi sono Nicolò Filippucci e Jacopo Sol. Sono attesi anche Alfa, Gaia, Francesco Gabbani, Anna, Rocco Hunt, Clara ed Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny.

La scaletta dello <strong>Yoga Radio Estate è arricchita, infine, da Rkomi, Ermal Meta, BNKR44, Francesca Michielin, Shade, Cristina D’Avena, Bianca Atzei ed Aaron. Oltre che in televisione, è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.